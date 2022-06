Ostigard ha convinto, sarà ancora Serie A: colpo da Champions per la big

A quanto pare le prestazioni di Leo Ostigard hanno convinto il club che è pronto a puntare su di lui a partire dalla prossima stagione. Il difensore è stato uno dei pochi calciatori a salvarsi in questo campionato disastroso da parte del Genoa

La squadra rossoblù lo ha accolto solamente per sei mesi visto che era arrivato in Italia solamente in prestito dal Brighton, partecipante al campionato di Championship (la nostra Serie B). E’ vero che l’accordo con il calciatore scadrà il 30 giugno e farà ritorno in Inghilterra, ma non disferà le valigie visto che la società interessata a lui ha avviato già una trattativa importante per fargli vestire la maglia del club per il prossimo anno. Un affare.

Ostigard, stagione dolceamara per il norvegese

In questo momento è impegnato con la sua nazionale in vista delle partita di Nations League contro la sua Norvegia. Nella partita disputata giovedì sera contro la Serbia il classe ’99 ha disputato tutti i 90 minuti nella brillante vittoria ottenuta dalla sua squadra. Match che si è concluso per 1-0. La firma, manco a dirlo, del prossimo attaccante del Manchester City, Erling Haaland. Una buona prestazione, invece, quella messa a segno da parte del difensore che è stato decisamente impeccabile contro il reparto offensivo avversario. Adesso appuntamento a domenica prossima contro la Svezia, poi sarò il turno della Slovenia ed infine nuovamente Svezia prima di staccare la spina per un po’ di tempo e godersi le meritate vacanze. Poi, dopo, che ne sarà di Ostigard? Il calciatore non rimarrà al Genoa visto che il suo prestito terminerà tra qualche giorno. In Liguria ha fatto vedere a tutti di essere un ottimo elemento e che può aspirare decisamente a qualcosa in più che per una squadra che lotta per la salvezza. Per poter avviare una trattativa, però, bisogna parlarne direttamente con il Brighton che ne detiene il suo cartellino. Ed è proprio quello che sta facendo una big di Serie A pronta ad assicurarsi le sue prestazioni

Napoli all’assalto del difensore: De Laurentiis pronto a chiudere

La scintilla è scattata proprio quando il calciatore inquadrato in foto ha disputato una buona gara contro la sua possibile futura squadra. Anche se nulla ha potuto contro gli attaccanti. Pardon, futuri compagni di club. Al ‘Diego Armando Maradona‘ è risultato uno dei migliori con il suo Genoa, ma non è bastato per evitare la retrocessione alla squadra.

Quel che è certo è che il Napoli sta per affondare il colpo ed è pronto a mettere sul piatto cinque milioni di euro per lui. L’affare sembra oramai cosa fatta. Trattativa ben avviata tra i due club. Si punta a chiudere a breve.