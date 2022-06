Milan, visite mediche ‘doppie’: in due firmano la prossima settimana

Doppio colpo per i rossoneri e visite programmate: prende forma il nuovo Milan, e sarà di certo una squadra più completa.

Neanche il tempo di presentarsi agli italiani e la nuova proprietà ha già mandato messaggi chiari ai tifosi. Maldini e Massara non si toccano, le ambizioni non saranno ridimensionate e la squadra sarà rinforzata.

Il tanto temuto addio dei due uomini di mercato è stato scongiurato, con una indicazione precisa che chiarisce quale sarà il futuro del Milan. Maldini aveva mostrato una certa insofferenza per la paventata idea di non investire molto sul mercato. Quei dubbi sono però stati cancellati con due operazioni che a breve saranno ufficiali. La scelta è infatti ricaduta su pedine esperte e di caratura europea, e i tifosi possono gioire per due colpi di grande spessore.

Pare infatti che la prossima settimana sarà decisiva per i nuovi innesti, e si lavora per completare le visite e dare forma alle richieste di Pioli, deciso a rilanciare con acquisti importanti subito per più puntellare la squadra cercando le occasioni giuste sul mercato. Le idee non mancano, l’intenzione di crescere ancora neanche, e per questo può davvero nascere una squadra ancora più forte e completa.

Milan, visite pronte: due colpi subito

Origi è praticamente un calciatore del Milan. Dovrà sostenere e superare le visite prima di una firma che è ormai una formalità. Tutto fatto per un attaccante che per caratteristiche sembra perfetto per il Milan. Ha esperienza, gran fisico, e soprattutto fa reparto da solo aprendo spazi per gli inserimenti dei trequartisti.

Con lui potrebbe affrontare i test anche Renato Sanches. Il portoghese che fu protagonista della vittoria all’Europeo del Portogallo è tornato a grandissimi livelli dopo alcuni anni in cui ha avuto diverse difficoltà. Nell’ultima stagione ha mostrato di essere un calciatore completo e finalmente pronto. Le sue qualità infatti non si discutono, e alla corsa il portoghese abbina grande tecnica e la capacità di fare bene le due fasi.

Il colpo è già pronto e mancherebbero solo alcuni dettagli, oltre che aggiustamenti per provare ad abbassare una spesa comunque molto importante. Poi sarà tempo di firme sui contratti e di vacanze prima del raduno. Il Milan ha infatti deciso di accelerare per fornire a Pioli una rosa già pronta. Anche con Botman? Probabilmente si, e proprio per questo saranno giorni caldissimi e destinati già a chiarire le ambizioni della nuova proprietà rossonera.