A cavallo col costume minuscolo: passeggiata piccante per Soleil

Ancora una foto ai limiti dell’illegale quella messa in rete da Soleil Anastasia Sorge. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ emoziona nuovamente i suoi follower con uno scatto che non ha alcun bisogno di essere commentato

Spettacolo assicurato quello fornito dall’influencer. Una bellissima passeggiata a cavallo è proprio quella che ci vuole per iniziare bene la giornata. Anche se, a catturare l’attenzione dei suoi fan, è sicuramente il suo look che definirlo “bollente” è assolutamente troppo poco. Un costume mini che riesce a mettere in evidenza tutte le sue straordinarie forme che si vedono a vista d’occhio. Guardare per credere che spettacolo – FOTO

Soleil Sorge, a cavallo è “bollente”: forme spettacolari

In attesa di vederla all’opera in estate per capire dove trascorrerà i suoi giorni di relax, vi mostriamo una nuova foto assolutamente spettacolare da parte della donna protagonista in alto, ovvero Anastasia Soleil Sorge. Quest’ultima è stata una delle leader che ha fatto parte dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non abbia vinto è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico degli italiani. Ad altri, invece, decisamente no. Il suo carattere ed il suo modo di fare hanno catturato molto l’attenzione da parte di Barbara D’Urso che, non pensandoci neanche due volte, l’ha voluta a tutti i costi come opinionisti di un altro reality show come ‘La Pupa e il Secchione‘. In quel caso dava dei pareri, anche molto duri, nei confronti dei concorrenti che partecipavano al programma. Gossip a parte, però, adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Per chi ha capito di cosa stiamo parlando non fa mai male una ripassatina veloce, proprio come si faceva a scuola e all’università. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare e credeteci perché ne varrà davvero la pena.

Anastasia Soleil Sorge, costume incantevole: forme strabiliante – FOTO

Ed eccola qui in tutta la sua strabiliante bellezza. A galoppo di un cavallo la bellissima classe ’94 fa vedere a tutti la sua infinita classe. Un corpo decisamente da favola, partendo dalle sue gambe ben allenate e soprattutto ben curate. Un costume leopardato che non può passare assolutamente inosservato Sguardo rivolto verso l’infinito ed oltre e si va a raccogliere una quantità infinita di “like” ed anche di commenti di approvazione da parte dei suoi follower che continuano a rimanere senza parole.