Scontro Sarri-Gasperini sul mercato: furia biancoceleste, che beffa

Duello di mercato fra i due tecnici: l’Atalanta sorpassa la Lazio, il colpo potrebbe essere molto vicino.

Tempo di mercato, di voci, ma soprattutto di un lavoro continuo per capire come centrare subito gli obiettivi per anticipare la concorrenza ed evitare aste molto pericolose.

Molti club hanno già tracciato le liste dei desideri, partendo dalle prestazioni di molti calciatori che hanno brillato nell’ultima stagione. Ecco perché la Lazio si starebbe muovendo per un difensore, e da tempo tratta per abbassare le pretese del club che detiene il cartellino. Il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento, anzi, già da tempo sarebbe pronto a partire per raggiungere Sarri.

Nelle ultime ore però ci sarebbe stato un inserimento dell’Atalanta, decisa a non riscattare Demiral e a chiudere una operazione dai costi inferiori e comunque di grande livello. Parte quindi il duello, con la Dea pronta allo sgarbo e decisa già nei prossimi giorni ad approfondire i discori per portare a casa un calciatore molto importante.

L’Atalanta si fionda sul difensore: Lazio sorpassata?

La strada sembra tracciata, ed ha un filo conduttore che potrebbe di sicuro favorire l’Atalanta in una trattativa molto importante. L’arrivo di Tony D’Amico, ex direttore sportivo del Verona, potrebbe infatti essere la carta decisiva per sbloccare tutto e in tempi stretti.

Pare infatti che Gasperini sia deciso a rispedire al mittente Demiral dopo una sola stagione. Al posto del turco dovrebbe arrivare quindi un difensore per svecchiare il reparto ripartendo da Scalvini, e l’obiettivo sarebbe Casale. Sul centrale che ha brillato in gialloblù c’è da tempo la Lazio, che ha l’ok del calciatore ma non degli scaligeri.

L’Eco di Bergamo riporta infatti che sulle tracce del calciatore ci sarebbe Tony D’Amico, e la presenza del direttore sportivo potrebbe in tal senso rappresentare una carta per la trattare con il Verona e di sicuro una garanzia per il calciatore. All’orizzonte si profila quindi un’asta, che non piace di sicuro alla Lazio, e potrebbe sancire il sorpasso da parte dell’Atalanta, ora favorita e pronta a piazzare il colpo. Nei prossimi giorni potrebbe partire l’assalto decisivo da parte di una squadra che vuole rivoluzionare la rosa partendo però da un solo chiaro obiettivo. Puntare sui giovani e su calciatori pronti a rilanciarsi, e in tal senso D’Amico è di certo una garanzia.