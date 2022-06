Jolanda De Rienzo, poker di scollature pazzesche: lato A esplosivo

Jolanda De Rienzo si fa in 4. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram vede la giornalista in 4 pose presenti nella stessa foto. Inutile evidenziare il fatto che il post è stato apprezzato non poco dal seguito della cronista campana. Tantissimi i commenti giunti sotto alla foto.

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste più amate dal pubblico. La campana non è solo molto seguita in televisione, ma anche su Instagram. Sul noto social, la De Rienzo è molto apprezzata. Questo lo si può notare dal folto seguito che la cronista può vantare sulla nota piattaforma social che, ultimamente, è lo strumento che sta adoperando maggiormente per stare in contatto con i suoi fan. Infatti, spesso, è molto presente su Instagram non solo con dei post, ma anche con le dirette a tema calcistico.

Da Sportitalia ad Instagram: il Calcio come filo conduttore

La storia di Jolanda De Rienzo è nota a tutti. La giornalista campana, dopo aver mosso i suoi primi passi in alcune tv locali campane, è approdata a Sportitalia. Qui è diventata il terzo volto della “triade”, se la si vuole chiamare così. Infatti, la De Rienzo era, all’epoca, il terzo volto del calciomercato della TV diretta da Michele Criscitiello. Dopo l’esperienza a Sportitalia, la De Rienzo passa a Rai Sport. Anche con la redazione sportiva della televisione di Stato la giornalista ha trattato tematiche legate al calciomercato. Successivamente ha collaborato con “Eleven Sport”, piattaforma streaming che detiene i diritti di trasmissione delle gare della “Lega Pro”. Da qualche tempo, invece, è tornata ad essere ospite in alcuni programmi sportivi in onda su delle TV locali campane. Per il resto, la cronista continua a parlare di calcio attraverso le dirette che spesso organizza su Instagram.

Jolanda De Rienzo, 4 scatti in un colpo solo: che spettacolo

Jolanda De Rienzo è molto attiva su Instagram. La giornalista riesce a regalare ai suoi followers sempre nuovi scatti. Qualcosa che piace moltissimo ai circa 360 mila followers che non smettono di riempire la sezione commenti con tantissimi commenti mossi all’indirizzo della giornalista. A completare i consensi ci sono i numerosissimi like. In uno degli ultimi post è possibile notare uno scatto molto particolare. La giornalista, infatti, ha pubblicato una foto nella quale è presente ben 4 volte. Una mossa, questa, che ha spiazzato completamente i followers dato che la De Rienzo è riuscita a quadruplicare la sua bellezza. Inutile evidenziare i tantissimi commenti sotto al post.