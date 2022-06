Emily Ratajkowski, la copre solo un filo: perizoma piccante

Emily Ratajkowski continua a sorprendere tutti i suoi follower di Instagram con degli scatti davvero niente male. Non è affatto un mistero che la supermodella di origini inglesi sia molto attiva sui social network. Lo ha dimostrato ancora una volta

In che modo? Ovviamente pubblicando l’ennesimo capolavoro che sta avendo moltissimo successo, sia a suon di “like” che commenti di approvazione proprio da parte dei suoi seguaci che non stavano aspettando altro che un suo scatto. Quello che vedrete a breve è a dir poco fantastico e merita di essere visto con molta attenzione. Anzi, visto e rivisto più volte, proprio come se fosse un gol segnato nella finale della Coppa del Mondo – FOTO

Emily Ratajkowski, l’aperitivo diventa fin troppo bollente

In questo momento la 31enne si sta godendo un periodo di meritato relax a mare. Direttamente dall’Hotel Esencia la star di Instagram (perché proprio così la dobbiamo nominare) ha fatto di nuovo centro e colpo nei nostri cuori. Le sue foto sono davvero una vera e propria opera d’arte che non possono non essere osservate ed ammirate. Continuiamo a rimanere colpiti dalla sua straordinaria bellezza e sensualità. Sembreremo anche ripetitivi, ma sinceramente non ci importa assolutamente. Nell’opera d’arte che vedrete a breve si concentra a gustarsi un delizioso aperitivo. Anche se quello che cattura maggiormente la nostra attenzione non può altro che essere il suo affascinante look che fa rimanere tutti decisamente senza parole. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione ha un tantino esagerato. Ovviamente si tratta di una bellissima notizia, ci mancherebbe altro. Bene, possiamo dire con molta tranquillità che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’. Il nostro consiglio è quello di mettere da parte e rimandare tutto quello che state facendo perché c’è ben altro che dovete fare adesso. Buona visione.

Emily Ratajkowski, visione spettacolare: costume esplosivo – FOTO

Ed eccola qui nella versione che più di tutte ci piace. Un costume che ha fin troppi fili, ma che nulla possono vietare la fantastica visione del suo corpo che ci lascia completamente senza fiato. Il lato ‘A’ è fin troppo esplosivo e merita di essere visto con tutta l’attenzione di questo mondo. Inutile ribadire che fino a questo momento il numero dei “like” continua ad aumentare ora dopo ora.