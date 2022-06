Elisa De Panicis, tutto trasparente: spettacolo ipnotico

Vulcanica, ipnotica, assolutamente coinvolgente: Elisa De Panicis stupisce e annuncia un nuovo progetto.

Neanche il tempo di ammirare due gallerie incredibili, una un bikini e una in abiti da rocker, e per Elisa De Panicis è già tempo di registrare un altro boom di commenti sui social.

Le sue foto arrivano ad un ritmo incessante, e rendono la sua community non solo felice, ma sempre più numerosa. I fan italiani la adorano, quelli spagnoli non l’hanno mai dimenticata, grazie anche ad alcune esperienze televisive in cui è stata splendida protagonista. A Mujeres y hombres, una trasmissione uguale ad Uomini e e Donne, la De Panicis è salita sul trono incassando la corte di molti giovani. Poi ha preso parte anche a Superviventes, riadattamento della nostra Isola dei Famosi, e in più occasioni ha dichiarato di essere molto contenta delle sue esperienze in terra di Spagna.

Al ritorno in Italia è invece stata splendida protagonista al Grande Fratello Vip, in cui ha mostrato un fisico pazzesco, una sensualità unica e anche tanta intelligenza. Tutte doti, queste, che le hanno permesso di far vita a molti progetti, e di essere sempre cercata dal mondo della moda.

Elisa De Panicis svela il suo nuovo progetto: le foto intanto sono da urlo

Di recente la De Panicis è sbarcata sul red carpet a Cannes, e i fotografi l’hanno immortalata svelando una serie di abiti pazzeschi scelti e da lei riproposti sui social. Alla sua community arrivano infatti scatti incredibili con pose da diva, bikini strettissimi e look in cui emerge un fisico molto curato. La De Panicis è infatti un vulcano di progetti, e dopo aver presentato TikoTak ha anche svelato il suo nuovo EP.

Si chiamerà Afrodite, uscirà il 17 giugno e in copertina vede come protagonista la splendida showgirl, influencer e cantante. I fan restano in attesa, ma intanto non hanno potuto fare a meno di ammirare gli ultimi incredibili scatti.

La De Panicis si è mostrata seduta su uno sgabello con un abito totalmente trasparente, stivali altissimi e un cappello in testa. Gli scatti sono sensuali, il volto incolla allo schermo e i commenti arrivano a valanga. Del resto, in una pagina da quasi un milione e mezzo di followers, con commenti non solo dall’Italia ma anche dalla Spagna e da altre nazioni, il successo è assicurato, e la bellezza della De Panicis fa breccia nel cuore dei suoi fan.