Soleil già accende l’Isola: mini costume e spettacolo piccante

Soleil Anastasia Sorge fa vedere a tutti i suoi follower come si sta sull’Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse questa è la sua seconda esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi. Questa volta, però, in una versione molto diversa

Se pochi anni fa era una semplice naufraga, in questa occasione è stata mandata nel paese dell’America Centrale come una sorta di leader. E’ in buona compagnia visto che, insieme a lei, c’è anche Vera Gemma (anch’essa ex partecipante del programma televisivo). La classe ’94, però, ha fatto vedere a tutti le sue straordinarie qualità in una delle prove che, a quanto pare, preferisce di gran lunga. Ovviamente i risultati sono stati fantastici – FOTO

Soleil Anastasia Sorge regina dell’Isola

Non è neanche arrivata che è stata subito messa a dura prova. Ovviamente ci stiamo riferendo a quella dell’uomo Vitruviano dove non poteva che vincere lei. Già nelle passate edizioni si era rivelata come una delle migliori ad affrontare questo tipo di prova. Tanto è vero che ha vinto. Per lei, però, non si tratta affatto di una novità visto che nella sua prima partecipazione è stata la leader dell’Isola per ben cinque volte. Infatti si è trattato di un vero e proprio record, mai nessuno nella storia del programma come lei. Ha sempre un asso nella manica pronto ad essere usato. I risultati sono sempre eccezionali. Mai come quest’anno abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla in più vesti. Prima come concorrente nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ dove ha conquistato le simpatie e antipatie da parte del pubblico di casa ed anche dal resto dei concorrenti. Poi la nuova esperienza come “opinionista” nel programma ‘La Pupa e il Secchione’ condotto da Barbara D’Urso. Adesso, però, mettiamo da parte il gossip e concentriamoci esclusivamente su di lei e sul nuovo post che ha infiammato i social network e tutti i suoi follower.

Anastasia Soleil Sorge, una bellezza incantevole: che spacco – FOTO

Ed eccola qui in versione decisamente troppo sexy. Un vestito che le sta così stretto e che le fa vedere tutte le sue migliori forme che non possono assolutamente passare inosservate. Per non parlare dello stacco di coscia pronto a fare impazzire i suoi 1,2 milioni di follower che ha su Instagram. Alla prossima puntata che ci sarà nella serata di venerdì: tutti incollati davanti al televisore per guardare nuovamente la straordinaria influencer.