Jennifer Lopez, il vestito trasparente la copre a malapena

Jennifer Lopez, nelle ultime ore, ha deciso di postare una foto che ha mandato completamente in tilt non solamente il social network Instagram, ma anche i milioni di follower che la seguono e non si perdono un suo solo aggiornamento

Anche perché non è che ci voglia molto ad andare fuori di testa quanto la protagonista è la tuttofare americana. Quella che ha appena postato, però, è un qualcosa che va oltre le leggi della fisica e merita di essere visto con la massima attenzione. Il titolo non mente affatto: il suo vestito è così trasparente che riesce a coprire a malapena tutto il suo fantastico repertorio che merita di essere visto con la massima attenzione.

Jennifer Lopez, il vestito non può nulla: si intravede tutto

Ci ha provato anche in questa occasione, ma alla fine non è bastato. Il vestito che Jennifer Lopez ha indossato, in occasione della presentazione del documentario che parla di lei ‘Halftime‘ (realizzato da Netflix) non ha potuto non coprire la restante parte del corpo che ci ha mandato completamente fuori di testa. Come riportato in più occasioni non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere. Questo, però, non è affatto una cattiva notizia. Anzi, tutt’altro e merita di essere vista molto attentamente. Tanto è vero che la straordinaria quantità di “like” che sta continuando a ricevere è a dir poco importante. Stesso discorso per i commenti. Oramai abbiamo perso il numero di quanti “cuoricini” è riuscita a prendere. Nell’ultimo periodo si è sentito molto parlare di lei, soprattutto per quanto riguarda la famosa clausola matrimoniale che il compagno Ben Affleck avrebbe firmato. Ovviamente non vogliamo scendere nei particolari visto che la notizia è diventata di dominio pubblico, ma possiamo dire con certezza che si tratta di un qualcosa di veramente “hot“.

Jlo colpisce ancora: lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Le dareste mai 52 anni? Assolutamente no e noi nemmeno. Per lei il tempo sembra non essere mai passato: è sempre la stessa, proprio quando l’abbiamo conosciuta e vista per la prima volta a partire dagli anni ’90 in cui ha incantato tutto il mondo con le sue performance musicali e non solo. Anche perché non si è data solamente al canto, ma è anche una apprezzata ed ottima attrice.