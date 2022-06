Gelo Inter, beffa Lukaku: piomba il rivale a sorpresa

Nell’ultimo periodo si stava parlando di un possibile ritorno da parte di Romelu Lukaku in Italia. Non è affatto un mistero che il centravanti belga, nel suo periodo in Serie A, si sia espresso ai suoi massimi livelli. Lo ha dimostrato con assist e soprattutto numerosi gol

Così come non lo è il fatto che il suo terzo ritorno al Chelsea non è stato come desiderava. Anzi, dopo neanche metà della stagione in una intervista aveva fatto capire le sue intenzioni di andarsene e che voleva ritornare nel club dove era stato meglio, ovvero i nerazzurri. Nelle ultime ore, però, è piombato a sorpresa un altro club su di lui che è pronto a presentare una offerta irrinunciabile ai ‘Blues’. ‘Beneamata’ beffata. Altro che rima…

Inter, beffa Lukaku: piomba la big rivale

Se i tifosi sognavano un possibile ritorno in nerazzurro da parte del classe ’93 si sbagliavano di grosso. Sia chiaro: la volontà da parte sua c’è, anche perché al Chelsea è chiuso da altri attaccanti che venivano considerati delle vere e proprie riserve all’inizio di questa stagione. Pagato fior di milioni al club di Zhang (che sta ancora ringraziando Abramovich), il calciatore non era partito neanche male in campionato. Poi all’improvviso la sua luce si è spenta. Sembrava davvero la brutta copia che si è vista in Italia. Tanto è vero che i tifosi inglesi lo hanno considerato un elemento inutile della rosa tanto da chiedere la cessione. Una situazione per nulla facile che si può riassumere in questo modo: 44 presenze (considerando tutte le competizioni in cui ha giocato il suo attuale club) condite solamente da 15 reti. Troppo poco per uno che di gol ne ha realizzati quasi il doppio in un solo anno. Adesso, però, la situazione mercato che lo riguarda sta decisamente cambiando. Altro che ritorno in Italia con i nerazzurri, su di lui piomba la rivale di sempre del Chelsea.

Inter, Lukaku pronto a riabbracciare Conte?

Romelu Lukaku e Antonio Conte, atto secondo? A quanto pare il manager italiano è pronto a riabbracciare l’attaccante che gli ha regalato tantissime soddisfazioni e che gli ha fatto vincere un campionato con l’Inter. Il tecnico salentino sta pensando ad un clamoroso cambio di modulo con il Tottenham: altro che partenza di Harry Kane, vuole formare una delle coppie d’attacco probabilmente più forti della Premier League se dovesse arrivare alla sua corte. Una ipotesi assolutamente da non scartare.