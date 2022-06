Laura Cremaschi, la barca ai suoi piedi: il costume è un filo

Quando Laura Cremaschi decide di postare qualcosa di nuovo sul suo account ufficiale Instagram tutti noi già sappiamo che sarà un grandissimo successo. Proprio come il suo ultimo post, oramai tutti ne stanno parlando

Ed è esattamente così e non potrebbe essere altrimenti. La ‘Regina del Web’ di ‘Avanti un Altro’ continua ad infiammare il popolo dei social network con uno scatto che sta facendo perdere la testa ad un bel po’ di persone. Se davvero non ci credete allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi, fino alla fine, per poter vedere la sua ultima opera d’arte che merita solamente una ‘standing ovation’ – FOTO

Laura Cremaschi, in bianco e nero è ancora più sexy

Probabilmente saremo anche ripetitivi, ma non ci importa assolutamente: quando si parla di Laura Cremaschi tutto il resto non conta niente. Oramai i nostri pomeriggi/serate hanno un solo ed unico pensiero: vederla in televisione anche solo per qualche minuto, in modo tale che arrivi il suo turno in ‘Avanti un Altro’. Anche se non dovesse arrivare la sua occasione non ci disperiamo affatto visto che ci sono anche le sue amiche e colleghe come Francesca Brambilla, Sara Croce e Claudia Ruggeri che sono tutte sullo stesso livello. Questa volta, però, concentriamoci sulla nativa di Bergamo ed in particolar modo sul suo ultimo post social che veramente sta mandando in tilt tutto il sistema di Instagram. In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione possiamo decisamente confermare che ha un tantino esagerato. Si tratta di una notizia positiva, ci mancherebbe altro. Anche perché questa volta ha deciso di usare un filtro completamente diverso dagli altri: un bianco e nero che mette in risalto le sue straordinarie forme e soprattutto il costume che non riesce a contenere il suo lato ‘A’ decisamente prorompente. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Laura Cremaschi, costume incontenibile: che forme – FOTO

Un fisico semplicemente perfetto, non riusciamo a notare nessun difetto in questo suo scatto che veramente ha un qualcosa di incantevole. Quello sguardo sempre più sexy ed accattivante davvero ci fa mandare fuori di testa. La nostra Laura ci ha dato un piccolo assaggio di questa estate che si preannuncia assolutamente bollente per tutti quanti noi. Non ci resta che attendere altri suoi post su Instagram.