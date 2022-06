Milan, RedBird pronto alla follia di mercato: super regalo dalla Serie A

L’obiettivo del nuovo fondo proprietario dei rossoneri è quello di farsi conoscere nel migliore dei modi dai propri tifosi. In che modo? Acquistando, molto probabilmente, uno dei calciatori più forti che milita nel campionato di Serie A

Per il momento di Gerry Cardinale è arrivata solamente l’ufficialità. Non è assolutamente una cosa da poco, ci mancherebbe altro. Adesso, però, quello che stanno aspettando i sostenitori rossoneri è che si apra la sessione estiva di questo calciomercato che promette davvero “fuoco e fiamma”. Già, proprio come il simbolo della loro squadra: il ‘Diavolo’. Un diavolo che è pronto a fare la sua parte anche per la prossima stagione.

Milan, obiettivo ripetersi: Cardinale vuole il bis

Tutte le squadre vogliono vincere e tutte intendono ripetersi per la stagione successiva. Non è un mistero, anche se il giudizio finale lo da solamente il terreno di gioco. Non solo: non è detto neanche che sia così facile e scontato. Basti guardare l’ultimo campionato di Serie A che si è risolto solamente all’ultima giornata ed è stato avvincente fino alla fine. Il Milan è ritornato al successo dopo undici anni dall’ultima volta, battendo i cugini nerazzurri che a poche giornate dal termine si sentivano quasi lo scudetto in tasca. Nel calcio la parola da usare in questi casi è che nulla è “scontato”. Adesso i rossoneri sono pronti a ripartire con moltissime novità. La prima riguarda il nuovo fondo proprietario: Gerry Cardinale ha preso il posto di Elliott. La sua ‘RedBird‘ vuole continuare quello fatto di buono in questi anni dalla società di via Aldo Rossi. Il calciomercato si sta per avvicinare, anche se le squadre (come al solito) tendono sempre ad anticipare i colpi e le trattative. Il Milan vuole fare lo stesso e intende regalare un colpo da ’90’ ai propri sostenitori.

Milan, colpo strabiliante in arrivo: obiettivo Milinkovic-Savic

I tifosi devono e sono obbligati a sognare visto che la dirigenza sta facendo, in tutti i modi, di accontentare le loro richieste. Anche quelle che, fino a poco tempo fa, sembravano impossibili. Il club entra di prepotenza nella fila delle squadre interessate al cartellino di Sergej Milinkovic-Savic.

Anche questa estate il centrocampista della Lazio è oggetto del desiderio di molte società. Anche se l’operazione consiste, prima, nell’accumulare un bel po’ di soldi. In che modo? Con le possibili cessioni di due calciatori chiave di Stefano Pioli come Alexis Saelemaekers ed Ante Rebic che potrebbero essere sacrificati in vista del possibile arrivo da parte del serbo.