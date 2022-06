Jeans e top minuscolo: Diletta Leotta è esplosiva

Diletta Leotta, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Spagna (precisamente a Palma de Maiorca) dove ci ha deliziato con degli scatti entusiasmanti, è ritornata in Italia ancora più bollente che mai

In questi ultimi giorni ci ha fatto mancare veramente il respiro. Non potrebbe essere altrimenti visto che quegli scatti dall’alto, mentre era posizionata su uno scoglio, con un costume che sembrava quasi stesse per chiedere aiuto hanno fatto davvero il giro dei social. Questa volta, però, indossa un jeans ed un top completamente minuscolo: anche in questo caso lo spettacolo è assicurato. Guardare per credere la sua “esplosività” – FOTO

Diletta Leotta, ritorno in Italia “bollente”

Come riportato in precedenza sono stati dei giorni molto intensi e rilassanti per una delle giornaliste sportive più apprezzate nel mondo del calcio. La bellissima catanese, nello scorso weekend, ha deciso di trascorrerlo in Spagna tra tanto relax e tanto mare. I suoi follower di Instagram sono rimasti decisamente a bocca aperta. Non potrebbe essere altrimenti visto che il contenuto che ci ha regalato era al limite dell’illegale. Adesso, però, si deve guardare in avanti perché altre foto targate ‘Diletta’ ci aspettano. Detto, fatto. Proprio nelle ultime ore la 31enne ha voluto aggiornare ulteriormente il suo canale ufficiale social con uno scatto che per molti potrebbe essere normale e naturale, ma non lo è assolutamente. Un jeans completamente aderente ed un top fin troppo esplosivo hanno mandato in tilt tutto il sistema Instagram e coloro che la seguono. Proprio questi ultimi hanno avuto forti giramenti di testa in merito perché anche questo contenuto è davvero esagerato. Inutile dire che la sua ultima opera d’arte sta raccogliendo una quantità di “like” importantissima. Stesso discorso vale anche per i commenti. Adesso andiamo direttamente al dunque e godiamo il suo spettacolo.

Diletta Leotta, incantevole davanti al murale – FOTO

Non ce ne voglia il creatore di questo fantastico murale, ma ci concentriamo esclusivamente proprio su una delle bionde più amate dagli italiani. Un altro strepitoso regalo fornito da Diletta Leotta per tutti i suoi fan che non stavano aspettando altro.

Si trattava di aspettare solamente qualche giorno e tutti noi sapevamo che questo momento sarebbe arrivato. Fisico sempre più in forma e pronto per questa estate. Top decisamente troppo scollato che è ai limiti dell’illegale. Il tutto accompagnato da un jeans fin troppo aderente che mette in risalto le sue straordinarie forme.