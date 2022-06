Zaira Nara più piccante di Wanda: vestito trasparente e tutto in vista

Zaira Nara decide di rubare la scena nei confronti della sorella. Non ce ne voglia la nostra Wanda, ma in questo articolo parliamo decisamente dell’altro membro della famiglia, quella più “piccolina” che è entrata decisamente nei nostri cuori

Sia chiaro: non ci siamo affatto dimenticati di Wanda, ci mancherebbe altro, ma da quando abbiamo conosciuto anche la sorella allora la nostra vita è andata decisamente a migliorare. Se con la nativa di Buenos Aires le cose andavano a gonfie vele, possiamo dire che anche per Zaira vale lo stesso discorso. Lo spettacolo che a breve vedrete è a dir poco strepitoso, guardare per credere il suo capolavoro che resterà sicuramente nella storia.

Zaira Nara, scatto troppo sexy: più piccante di Wanda

Sua sorella, in questo momento, si trova in Africa (precisamente in Ruanda) ovviamente in compagnia di suo marito Mauro Icardi. I due si stanno concedendo un periodo di meritato relax, ovviamente accompagnati dalle solite foto e stories che pubblicano sui loro profili social. La 35enne è sempre più incantevole visto che mette in mostra un fisico assolutamente perfetto e che merita di essere visto con molta attenzione. Anche se in questo articolo, però, parleremo della sorella Zaira che non demerita affatto. Anzi, se fosse un incontro di pugilato possiamo affermare che in questo incontro ha vinto proprio quest’ultima ai punti, anche se il livello di sensualità è esattamente lo stesso. Proprio come mamma le ha fatte. Se ancora non la seguite sbrigatevi e rimediate. Non adesso, ma dopo visto che vi faremo vedere il suo ultimo post pubblicato su Instagram che sta mandando completamente fuori di testa tutti i suoi fan che la seguono. Inutile dire che sta raccogliendo un successo mai visto, una pioggia di “like” più che meritata. Il vestito di certo non può passare inosservato a tutti. Buona visione.

Zaira Nara si prende lo scettro: sensuale come la sorella Wanda – FOTO

Ed eccola qui più sensuale che mai. Molto intuibile pensare che si trovi in un bagno, anche se non si sa se della sua abitazione o di un locale. Non è questo quello che ci interessa ovviamente visto che quello che cattura la nostra attenzione è…tutto. Dal vestito fino alle sue forme davvero straordinarie. Tutto trasparente che fa vedere quello che a noi piace. Tacchi e gambe spettacolari, sguardo da infarto e un livello di sensualità fin troppo alto.