Paolo Maldini lavora già in vista della prossima stagione ed è pronto a piazzare altri due colpi: le trattative sono ben avviate.

L’effetto Maldini e il successo in Serie A sono due chiavi che rendono il mercato del Milan molto più interessante.

La società ha recuperato l’appeal di un tempo, ed è ormai una metà molto gradita per diversi calciatori. Il progetto portato avanti a piccoli passi si è trasformato in un grande successo e sopratutto in una crescita che necessita ora di un altro passaggio fondamentale. Maldini vuole confermare e rilanciare le ambizioni dei rossoneri, lo ha chiarito senza mezzi termini. Per farlo servono però innesti di calciatori già pronti, e l’arrivo di Origi, oltre a quello probabile di Renato Sanches, sono messaggi chiari sulla possibilità di investire.

Non saranno però le uniche operazioni dei rossoneri, decisi a valutare ancora la pista Botman e in corsa per Asslani. Nel frattempo però arrivano indiscrezioni su due colpi che Massara e Maldini sono pronti a chiudere, e avrebbero ottenuto lo sconto per archiviare la pratica e accontentare Pioli, primo sponsor dei due elementi da lui fortemente voluti.

Maldini, colpi importanti: due calciatori pronti a firmare

C’è una lista di calciatori in partenza, e una che per Pioli dovrà di detto trasformarsi in una garanzia per la prossima stagione. Maldini lavora in sintonia con l’allenatore, e partendo dalle sue indicazioni sta proseguendo senza sosta nel cammino per dare forma alla squadra della prossima stagione. In quest’ottica sarà allestita una squadra che ripartirà da due elementi di sicuro affidamento, e il club ha ormai in mano due calciatori, con tanto di sconto.

Il primo è Florenzi, fra i senatori della squadra. La sua duttilità è fondamentale per Stefano Pioli, e la sua esperienza sarà molto utile in una stagione lunga che comprende anche gli impegni in Champions League. Si va quindi verso il riscatto, per il quale la Roma non metterebbe ostacoli, e lo stesso discorso potrebbe essere avviato con il Crotone per Messias.

I due club la scorsa estate avevano pattuito una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro e la retrocessione in C dei calabresi, oltre ai buoni rapporti fra le società, potrebbero trasformarsi in una stretta di mano con lo sconto per accontentare Pioli. Messias avrebbe chiaramente dato l’ok alla chiusura dell’affare e attende, ma già nei prossimi giorni l’operazione con i pitagorici e quella con la Roma per Florenzi potrebbero essere chiuse senza grossi esborsi.