Maglietta bucata e lato A esplosivo: Elettra Lamborghini si svela così

Se pensavate che Elettra Lamborghini non avesse, in riserbo, qualche altro colpo in canna vi sbagliavate assolutamente di grosso. Proprio nelle ultime ore è arrivato un nuovo ed entusiasmante scatto da parte della bellissima romagnola.

Continua il suo periodo di relax. Se l’ultima volta l’abbiamo lasciato nella stupenda isola di Capri, dove ha emozionato non solamente i cittadini e turisti del posto ma tutti quanti noi che la seguiamo sui social, possiamo confermare che questa volta si è davvero superata ed ha fatto vedere a tutti la sua meravigliosa classe ed il suo fisico che non ha bisogno di altri commenti: semplicemente (ed ancora una volta) un vero e proprio spettacolo – FOTO

Elettra Lamborghini, lato ‘A’ troppo esplosivo

In realtà non ci aspettiamo più nulla da lei, se non altre sorprese. Quelle, ad esempio, non mancano mai. Proprio nelle ultime ore la classe ’94 ha deciso di aggiornare ulteriormente il suo canale ufficiale Instagram con una foto che già sta facendo il giro del web. Un successo che era abbastanza scontato. Così come la pioggia di “like” che sta continuando a ricevere. Accompagnato, obbligatoriamente, dai commenti di coloro che la seguono e che non possono fare altro che rimanere a bocca aperta per il suo scatto semplicemente divino. Fino a pochissimi giorni fa la cantante si trovava a Capri, ma adesso ha cambiato completamente meta e soprattutto paese. Da come ha postato nella sua didascalia si capisce chiaramente che si trova in Spagna, precisamente nella capitale Madrid. Anche lì vuole far conoscere a tutti le bellezze italiane. Porta in alto il nome del nostro paese e ci rende, ancora una volta, sempre più orgogliosi. Della sua foto vi annunciamo un piccolo spoiler: il suo lato ‘A’ è decisamente troppo prorompente e meriterebbe un articolo a parte. Il suo vestito non riesce a contenere le sue importantissime e stupende forme. Se non ci credete allora restate qui con noi per vedere il suo capolavoro.

Elettra Lamborghini, attenzione al vestito: il lato ‘A’ non lo contiene – FOTO

Ed eccola qui, sempre più esplosiva che mai. Pronta per trascorrere una bellissima serata. Il suo look è decisamente un mix di verde: dal scuro fino ad arrivare al chiaro. Partendo pantalone incontenibile. Per non parlare del suo top che sembra quasi stia per esplodere. Non si tratta affatto del primo scatto del genere, ma possiamo confermare che questa volta si è davvero superata. Lato ‘A’ davvero incontenibile. Tutti in piedi per Elettra, vera regina di Instagram.