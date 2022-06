Monza da favola: così si va in Europa, nomi da sogno per Galliani

Il Monza non ha nessuna intenzione di fare la comparsa nel suo primo anno in Serie A. I tifosi iniziano già a sognare, mentre l’amministratore delegato sta per costruire una squadra davvero da sogno. A quanto pare l’obiettivo è l’Europa

No, non stiamo affatto scherzando visto che i nomi che circolano nel club brianzolo sono molti e di un certo livello. La volontà è quella di costruire un grande team che possa ambire ad una posizione di alta classifica. Le altre squadre sanno benissimo che, a partire dal prossimo anno, ci sarà un team pronto a dare fastidio a tutte le big. Adriano Galliani è pronto a piazzare i primi colpi in questa sessione estiva che si annuncia di fuoco.

Monza, altro che comparsa: la neopromossa fa sul serio

Il Monza fa sul serio e lo sta facendo capire a tutte le dirette concorrenti della Serie A. Silvio Berlusconi è stato chiaro. Per qualcuno pare che stesse scherzando, ma come ha dimostrato nel suo periodo al Milan quando dice di voler fare una cosa la fa e basta. Adesso, però, il suo futuro è a pochi chilometri da Milano dove ha portato la squadra dalla C alla massima serie, per la prima volta nella sua storia. Un successo incredibile quello firmato dagli uomini di Stroppa che non erano mai andati oltre fino ad ora. Adesso, però, è tempo di pensare anche al calciomercato estivo. I primi nomi che girano sono di altissimo livello per una neopromossa che, come ripetiamo, ha voglia di far vedere a tutti le sue qualità. A livello di obiettivi ci sta riuscendo alla grande. Non è da escludere che questi che vi elencheremo si concretizzino nelle prossime settimane. La dirigenza è al lavoro ed è pronta a stupire mettendo sul tavolo una buona base economica.

Galliani il ‘Condor’ in azione: assalto a cinque giocatori

A quanto pare la volontà di Berlusconi è quella di costruire una squadra giovane con un mix di calciatori di esperienza. Possibilmente italiani. L’obiettivo è quello di riportare sia in Italia che nel Monza, Mario Balotelli. Insieme a lui, in attacco, si pensa allo svincolato Andrea Belotti che sta pensando seriamente di trasferirsi in Lombardia.

Occhio anche ad Andrea Ranocchia, in uscita dall’Inter a parametro zero. Come altro difensore spunta anche il nome di Francesco Acerbi, in rotta con la Lazio. Per il centrocampo l’obiettivo è un uomo d’esperienza e che conosca alla perfezione il campionato: occhi su Antonio Candreva della Sampdoria.