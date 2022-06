Paola Di Benedetto, la giacca si apre pericolosamente: lato A in vista

La giacca di Paola Di Benedetto ha qualche “problema”. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro. La modella mostra a tutti la sua giacca che si apre vertiginosamente e fa intravedere un bel po’ di cose, tra queste il suo lato ‘A’

Probabilmente a vederla così sentiamo caldo noi per lei. In questi giorni di afa tremendo, l’influencer mostra a tutti la sua giacca che si apre all’improvviso. Il contenuto che a breve vedrete è assolutamente ai limiti dell’illegale e merita di essere visto e rivisto più volte. Tanto è vero che il suo ultimo capolavoro sta raccogliendo una pioggia infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che sono rimasti a bocca aperta.

Paola Di Benedetto, attenzione alla giacca…

In molti si stanno chiedendo se sotto quella giacca che indossa ci sia o meno il reggiseno. A dire il vero anche a noi della redazione questo dubbio è venuto, proprio perché la forma della giacca viene coperta da delle strisce che lasciano pensare solamente una cosa: che sotto non ci sia assolutamente nulla. Per tutto il resto, però, bisogna che vediate anche voi con i vostri occhi il suo ultimo capolavoro postato sul canale ufficiale Instagram. Non è un mistero che la showgirl italiana sia molto attiva sui social network, anche perché del resto come lavoro fa anche l’influencer. Non si fa mancare davvero nulla. In molti, però, l’hanno conosciuta (e soprattutto apprezzata) in merito alla sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. La sua forza e soprattutto il suo farsi voler bene dal pubblico l’ha premiata nel migliore dei modi, ovvero andando sul gradino più alto e vincendo la quarta edizione del programma. Da quel momento in poi per lei è stato un grandissimo successo. Gossip a parte, però, ci dobbiamo concentrare sulla sua opera d’arte che sta già facendo il giro dei social network.

Paola Di Benedetto, lato ‘A’ esplosivo: sotto la giacca niente? – FOTO

Passeggiando per le città di Milano, la 27enne indossa un completo azzurro come il cielo. Il nostro sguardo non può che andare sul suo look decisamente illegale. Una giacca che lascia tanti punti interrogativi su quello che (non) ci sia sotto. Lo sguardo è sempre sexy, proprio come quello che abbiamo conosciuto in passato. Un capolavoro che è stato apprezzato anche dalla sua amica Francesca Michielin che ha commentato con una emoticon con gli occhi a cuoricino.