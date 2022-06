Nuovo caso Higuain ad un passo: a Napoli è gelo totale

A Napoli i tifosi tremano: la notizia trova conferme e potrebbe arrivare l’assalto ai partenopei. Sono giorni caldissimi in chiave mercato.

Se c’è una squadra che ha anticipato i tempi sul mercato per lanciare messaggi ai tifosi quella è di sicuro il Napoli. I primi colpi non hanno solo fatto intendere che il club è deciso a fare sul serio, ma anche lanciato indicazioni molto chiare su quella che è una nuova strategia.

L’ha voluta De Laurentiis, deciso ad abbassare non solo il monte ingaggi, ma anche a ringiovanire la squadra per un nuovo progetto. I dubbi non mancano, perché l’addio di Insigne, il gelo con Mertens e le offerte in arrivo per i migliori calciatori tengono i tifosi in apprensione. Il patron del club infatti non chiude le porte, non utilizza la parola “incedibile”, e soprattutto per l’offerta giusta si accomoda a trattare.

Le cifre richieste, ad esempio per Osimhen, sono decisamente alte, e probabilmente rappresentano un modo per scoraggiare le pretendenti. In un mercato in cui Haaland va via per un prezzo altissimo e Mbappé incassa un bottino clamoroso per restare al PSG però, un dato sembra chiaro. Tutto è possibile, anche un nuovo sgarbo stile Higuain che potrebbe concretizzarsi.

Napoli, la Juve bussa con forza: arriva l’offerta per il calciatore

C’è una regola di mercato che negli ultimi anni è cambiata, stravolgendo anche le trattative in Serie A. Se in passato vendere un calciatore ad una rivale era qualcosa di impossibile, le cose sono cambiate, e gli affari clamorosi non sono di certo mancati. Tutto è possibile, questo sembra ormai chiaro, e se alcuni tifosi sperano fino alle ultime ore di mercato di festeggiare il colpo giusto, c’è chi trema invece per i rumors in arrivo.

È quanto sta accadendo in casa del Napoli, deciso a rinnovare ma al centro di molti probabili affari in entrata. Anche per Koulibaly, una colonna degli ultimi anni. Il difensore è insostituibile, ma alla soglia dei 31 anni e con un contratto in scadenza, potrebbe essere a centro delle riflessioni. In caso di mancato rinnovo il Napoli perderebbe una pedina da almeno 40 milioni, e questo fattore preoccupa il club, deciso a trattare in caso di una proposta in linea con le valutazioni fatte.

Ecco quindi che quella cifra potrebbe metterla sul tavolo la Juve. Allegri avrebbe un elemento destinato ancora a giocare ad altissimi livelli per diverse stagioni, fisicamente integro e potenzialmente insuperabile in un reparto completato da De Ligt. C’è chi sussurra che i bianconeri siano pronti a lanciare l’assalto, in una sessione di mercato in cui la Juve vuole essere protagonista. Il Napoli non vorrebbe cederlo, ma per l’offerta giusta nessuno è sicuro della permanenza. Neanche un elemento che è nel cuore dei tifosi, di certo non pronti a salutare un altro idolo dopo l’addio ad Insigne.