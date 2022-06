Jolanda De Rienzo, colazione bollente: vestito si apre vertiginosamente

Jolanda De Rienzo soddisfa, ancora una volta, i suoi follower di Instagram. Una colazione decisamente abbondante e soprattutto bollente per via del suo look a dir poco fantastico che ha mandato in tilt il social network

Per chi la segue non è affatto una sorpresa o addirittura una novità. Anche questa volta ha regalato una fantastica emozione a tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo suo aggiornamento. Sia per quanto riguarda i post (compresi anche video) che soprattutto le ‘stories’. Sanno tutto di lei, ad ogni domanda risponderebbero senza pensarci su due volte. Adesso, però, concentriamoci sul suo ultimo capolavoro a dir poco fantastico – FOTO

Jolanda De Rienzo, vestito troppo scollato

L’amore per lo sport, e in particolar modo per per i partenopei, l’ha spinta ad intraprendere la carriera da giornalista e presentatrice, che dalle tv private agli studi di Sportitalia, fino alle fortunate trasmissioni su Twitch, le ha regalato un boom di consensi. Ovviamente stiamo parlando di una delle giornaliste più seguite su Instagram. Basti pensare che è seguita da più di 350mila persone. Una pioggia di “like” e di commenti si scatenano ogni volta sotto ogni post. Come accaduto nell’ultimo scatto nel quale la De Rienzo è assoluta protagonista. Nella foto in questione la nativa di Napoli si sta godendo un periodo di meritato relax dopo gli impegni lavorativi. Ha deciso di trascorrerli e di non staccarsi dalla sua città, anche se ha deciso di trasferirsi qualche chilometro più in la, per la precisione l’Isola di Ischia. Anche lì stanno conoscendo la sua straordinaria bellezza che di certo non può passare inosservata. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Jolanda De Rienzo, colazione bollente: scollatura top – FOTO

Ed eccola qui mentre si accinge a gustarsi un bel cornetto, frittata e bacon (proprio come le colazioni abbondanti negli Stati Uniti D’America), prosciutto e formaggio ed un cappuccino. Insomma, non una bella festa per il suo stomaco, ma poco importa visto che si vive una volta sola. Quello che cattura la nostra attenzione (e speriamo anche la vostra) ovviamente non può che essere il suo fisico decisamente perfetto e curato sotto ogni aspetto. Così come il vestitino decisamente troppo piccolo e che mette in evidenza le sue straordinarie forme.