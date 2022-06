Tegola Lazio, si cambia obiettivo per la porta: arriva dalla Serie A

Una vera e propria tegola quella che ha colpito la Lazio nelle ultime ore. Il possibile futuro nuovo acquisto si è fatto male ed il trasferimento è saltato. Una brutta notizia per il tecnico Maurizio Sarri che era pronto a puntare su di lui

Ed è per questo motivo che la dirigenza non ha voluto perdere neanche un minuto di tempo in più e si è messa alla ricerca di un calciatore che possa sostituirlo, in modo tale da depennarli definitivamente dall’agenda dagli obiettivi del club. Pare che non ci siano più dubbi visto che il tecnico è intenzionato a puntare su un calciatore che conosce alla perfezione il campionato di Serie A e che abbia anche un po’ di esperienza internazionale.

Lazio, che tegola: Carnasecchi va ko

Marco Carnasecchi è stato accostato, in più occasioni, ad essere il prossimo portiere della Lazio. Non è affatto un mistero che la società è pronta a dare il benservito ai due portieri della rosa come Pepe Reina e Thomas Strakosha. I due calciatori lasceranno Formello alla fine del loro contratto che andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Entrambi hanno deluso i tifosi, ma soprattutto il loro allenatore che ha avuto molte difficoltà nell’ultima stagione, specialmente nel reparto difensivo. L’estremo difensore dell’Under 21 sembrava, oramai, un promesso sposo dei biancocelesti ma un infortunio alla spalla gli ha impedito il sogno di poter giocare in Serie A. Non sarebbe rimasto a Cremona, dove ha riportato il team nella massima serie dopo tantissimi anni grazie alle sue ottime prestazioni e parate che gli sono vale il titolo di miglior portiere della cadetteria. Adesso, però, il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di un nuovo portiere che possa fare comodo alla squadra. Pare che non ci siano più dubbi visto che punteranno esclusivamente su un profilo già noto e che ha intenzione di cambiare squadra tra poche settimane.

Lazio, tutto su Meret: possibile offerta al Napoli

Alex Meret è uno dei calciatori pronto a lasciare i partenopei. Nonostante pare oramai certa la partenza di Ospina (a parametro zero), anche quella del friulano sembra sia cosa fatta. Il classe ’97, nel suo periodo in Campania, non ha convinto nessuno ed è pronto ad essere ceduto. De Laurentiis non vuole perdere la cifra che ha speso per lui quando lo ha prelevato dall’Udinese e manda un messaggio alla stessa Lazio: per il suo cartellino ci vogliono almeno 26 milioni di euro.