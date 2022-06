Carolina Stramare rende l’atmosfera piccante: scollatura profonda

Due post in poche ore e la community resta affascinata da Carolina Stramare: l’atmosfera si fa piccante per i followers.

Uno sguardo di ghiaccio e un fisico giunonico ed esplosivo. Carolina Stramare ha conquistato tutti e il mondo dello spettacolo si è immediatamente accorto delle sue straordinarie qualità.

Dopo i primi concorsi di moda il vero boom è arrivato nel concorso di moda per eccellenza. A Miss Italia la Stramare ha sbaragliato la concorrenza brillando sotto i riflettori, e la sua vittoria nella edizione del 2019 si è trasformata in una valanga di chiamate. Non solo da parte dei brand che le affidano importanti campagne pubblicitarie, ma anche dal mondo della televisione.

Gli appassionati di calcio l’hanno apprezzata infatti nella sua esperienza a Helbiz, e anche il mondo del gossip ha provato a scovare qualcosa in più della sua vita privata. La splendida modella e presentatrice è stata infatti accostata a Dusan Vlahovic, in una presunta storia che non ha avuto un seguito e che lei stessa non ha confermato e neanche smentito. Il tutto si è tradotto in un clamoroso seguito sui social, in cui emerge tutto di una giovane donna molto amata. Il motivo? Basta dare un’occhiata ai suoi scatti e ai numeri raggiunti in poco tempo.

Carolina Stramare, fascino ed eleganza in una serie di scatti incredibili

C’è una foto su tutte che ha incassato valanghe di commenti da parte dei followers. A bla Stramare è stata immortalata dai fotografi con un abito luccicante che ha dato forza al suo sguardo e reso ancora più esplosivo un fisico pazzesco. La splendida modella l’ha rilanciata nei suoi post raccontando tutto della esperienza sul red carpet, in cui non è passata di certo inosservata.

Fra grandi brand di intimo e costumi, e altri marchi che la cercano, per lei è un momento lavorativo molto fortunato, e negli scatti Carolina Stramare alterna il racconto delle sue esperienze ai momenti di relax. Il risultato non cambia e il boom di commenti è costante. Sono circa 500 mila i followers, e l’ultima galleria è stata letteralmente presa d’assalto.

Tre foto, con scollatura profondissima, sguardo intenso e fisico impeccabile. “Let me burn” scrive a margine delle istantanee e in pochi minuti arrivano commenti non solo dai fan italiani, ma anche da followers inglesi, tedeschi e spagnoli. Un dato, questo, che testimonia il suo successo. Il resto è affidato all’intensità di una serie di foto che incollano i fan allo schermo, rendendo la Stramare sempre più famosa e amata dal pubblico dei social.