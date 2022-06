Claudia Ruggeri, vestito troppo corto e intimo in vista

Abito lungo, sorriso incantevole e scatto potentissimo con forme in vista: Claudia Ruggeri colpisce ancora, fan in delirio.

Si è chiusa domenica per Claudia Ruggeri un’altra incredibile stagione ad Avanti un altro. Anche quest’anno la sua presenza è stata apprezzatissima dai fan, che le regalano costantemente affetto e complimenti.

Miss Claudia è una delle regine nella trasmissione di Bonolis, che le ha dato grande notorietà e un seguito pazzesco. Merito non solo delle sue forme generose e di un fisico che non passa inosservato, ma anche della capacità di gestire tutte le situazioni che si creano in un format sempre ricco di sorprese. Dopo gli inizi, e le esperienze da ballerina, Claudia Ruggeri ha infatti ben presto trovato spazio sulle reti Mediaset e non ha mai smesso di stupire.

Il suo successo si è infatti trasformato in un seguito clamoroso suo social, in cui fra gli scatti in arrivo dai suoi lavori, le istantanee dei momenti di relax e una serie di splendide foto in primo piano, ogni post si trasforma in un boom di like e in numeri da capogiro. Sono più di un milione e 200 mila i suoi followers, e il dato testimonia quanto Claudia Ruggeri sia diventata una delle showgirl più apprezzate dagli italiani.

Claudia Ruggeri esplosiva: lo scatto fa impazzire i followers

“È difficile tener testa ad una donna che usa la testa”. Claudia Ruggeri scrive questo messaggio e lo accompagna ad una foto che incolla i fan allo schermo. La showgirl infatti oltre ad essere una brillante protagonista a Mediaset, ha anche studiato psicologia e criminologia, e posta spesso gli scatti durante i momenti sui libri. Il percorso di formazione in quella che è una sua grande passione non le ha impedito di proseguire il lavoro nei programmi televisivi, dai quali arrivano immagini da urlo.

Claudia Ruggeri, bellezza mediterranea, nostra spesso un fisico esplosivo e lo fa con eleganza. Anche negli ultimi scatti la showgirl si mostra con un abito lungo indossato in maniera impeccabile, e le forme straripanti non passano inosservate su followers.

Il suo sorriso è travolgente, e la scollatura rende tutto più piccante per una community che non può fare a meno di notare il dettaglio e risponde a valanga. Le due foto postate per la collaborazione con un marchio di moda incassano circa 300 commenti e uno su tutti colpisce. “Sei la regina della capitale”, sottolinea un fan della Ruggeri, e non sbaglia. Bellissima, genuina, sempre raggiante. La “Miss” del programma di Bonolis incanta, e i fan continuano a regalarle un seguito meritatissimo.