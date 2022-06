Juventus, il tradimento è ad un passo: pronto a raggiungere Mourinho

A quanto pare tra la Juventus ed il calciatore sembra che siano arrivati alla fine dei loro rapporti. Ci sono incomprensioni sul contratto (e soprattutto sull’ingaggio) che vedono solamente una strada: quella della separazione

Ad approfittare di questa situazione è proprio José Mourinho. Il manager portoghese è pronto ad accoglierlo nella sua squadra. L’idea che possa lasciare l’Italia non è stata per nulla presa in ipotesi, lo ‘Special One’ è pronto a convincerlo a sposare il suo progetto. Anche perché vede in lui il calciatore giusto e adatto nello scacchiere della sua squadra. Una trattativa che è pronta a decollare e che può essere decisamente in discesa.

Fine dell’avventura alla Juventus, Mourinho ne approfitta

In realtà il calciomercato estivo non è ancora iniziato visto che dal primo luglio si potranno ufficializzare i primi colpi di mercato, ma si può dire con estrema certezza che la Roma è uno dei team molto più attivi. Manca solamente la forma, ma si tratta di una pura formalità, ma la Roma è pronta a piazzare il colpo dal Manchester United: si tratta di Nemanja Matic che si svincolerà dai ‘Red Devils’ alla fine del suo accordo (in scadenza il 30 giugno del 2022). I giallorossi volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la fine della stagione che si è conclusa nel migliore die modi, ovvero con la vittoria della Conference League ai danni del Feyenoord. Un successo che ha fatto impazzire di gioia i tifosi giallorossi. Gli stessi supporters che, però, sono impazienti di ricevere notizie positive da Torino. Motivo? La Juventus ed il calciatore sono pronti a separarsi. Cosa c’entra tutto questo? I “lupacchiotti” sono pronti ad approfittarne di questa vicenda. Lo ‘Special One’ è pronto ad approfittare di un altro vero e proprio colpaccio.

Juventus, fine dei rapporti con Cuadrado? Mourinho lo aspetta

Il calciatore in questione è Juan Cuadrado. No, non ci siamo sbagliati e sappiamo benissimo che verso la metà di aprile il terzino colombiano ha firmato il prolungamento del contratto di un altro anno. A quanto pare, però, ci sono problemi che riguardano l’abbassamento dell’ingaggio. Una cosa che allo stesso giocatore proprio non è andato giù.

Ed è per questo motivo che lo stesso si sta guardando attorno. La volontà di rimanere e chiudere la carriera in Italia è tanta. L’ex Fiorentina e Chelsea vuole ancora essere protagonista ed è pronto a farlo nella Capitale, ma sponda giallorossa.