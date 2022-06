Elodie lascia tutti di sasso: top bianco trasparente senza reggiseno

Elodie lascia completamente tutti i suoi follower di sasso. Ovviamente anche noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole dal suo ultimo post che merita di essere visto e sicuramente discusso in tutta la massima attenzione

Tanto è vero che, quello che cattura maggiormente la nostra curiosità, non può che essere il suo look decisamente troppo piccante. Il suo top è bianco ma assolutamente trasparente e non può assolutamente passare inosservato. In molti si sono chiesti (o forse no) che fine abbia fatto il suo reggiseno in questione? Qualcuno ha notizie in merito oppure no? Nel frattempo, però, concentriamoci sul suo ultimo capolavoro che veramente merita – FOTO

Elodie, top troppo scollato e in evidente difficoltà

Arrivano fantastiche notizie per gli amici di Napoli. La bellissima cantante si trova nel capoluogo campano per un backstage. E’ stata una vera e propria sorpresa visto che nessuno se lo aspettava. Tanto è vero che quando hanno riconosciuto ciò che la circondava sono scesi immediatamente dalle loro case, con la speranza di poterla trovare da vicino. Purtroppo non ci sono riusciti visto che la stessa è stata molto brava a non farsi “sgamare”. Adesso, però, concentriamoci sul suo ultimo posto decisamente incantevole e che merita di essere visto davvero con molta attenzione. In particolar modo il suo top bianco e fin troppo scollato che fa vedere a tutti il suo fantastico repertorio. Uno spettacolo della natura, non ci sono assolutamente altre parole in merito. Proprio negli ultimi giorni ci ha sbalordito nel modo in cui ha voluto pubblicare il nuovo singolo: con una foto del suo perizoma decisamente da infarto. Non solo: poche ore dopo è stato anche il turno della sua videoclip ‘Tribale’ che si candida ad essere come una delle prossime canzoni estive e che tutti noi saremo pronti a cantare e ballare sulle spiagge italiane.

Elodie, qualcuno ha notizia del suo reggiseno? – FOTO

In questa foto non c’è la minima traccia del suo reggiseno. Sia chiaro, ovviamente non è uno scandalo. Ci mancherebbe atro. Quello che davvero ci fa andare completamente fuori di testa è il suo top bianco che lascia intravedere un bel po’ di cose interessanti. Occhiale da solo decisamente provocante ed infine l’intimo che non può passare inosservato. Una quantità di “like” e commenti di approvazione sta continuando a ricevere. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che se li meria tutti.