Milan, ancora non arriva ma già è bocciato: via in prestito

Il Milan non è del tutto convinto: il calciatore potrebbe già andare in prestito e ci sarebbe l’ok dopo una offerta interessante.

Tanta carne al fuoco, molto lavoro da svolgere per bruciare le tappe. La strategia in casa Milan è già chiara, parte dall’innesto di Origi e proseguirà probabilmente con quello di Renato Sanches.

I colpi non sono solo una conferma sulle ambizioni del club, ma si sono resi necessari nell’immediato per bruciare la concorrenza ed evitare offerte al rialzo fa parte di altri club. Tutto finito? Assolutamente no, perché Maldini vuole investire ancora, di certo in difesa, ma ha bisogno di sfoltire la rosa per centrare nuovi colpi di mercato e non eccedere nelle spese. Ai nomi di alcuni calciatori già con le valigie in mano, si somma quello di un elemento già prelevato, ma destinato probabilmente a giocare ancora un’altra stagione in giro per l’Europa per crescere.

I rossoneri potrebbero infatti incassare offerte interessanti anche in Serie A, ma la palla passa a Pioli. Sarà lui a valutarlo e poi a decidere se ci sarà bisogno di mandare il calciatore in prestito o se è pronto a far parte della rosa rossonera con un ruolo da protagonista.

Milan, si valuta la cessione in prestito del calciatore

Tuttosport chiarisce quella che potrebbe essere la strategia del Milan. I rossoneri valuteranno diversi profili e intanto sceglieranno quali sono gli elementi in partenza. Al vaglio c’è quindi anche la posizione di Yacine Adli, centrocampista acquistato un anno fa dal Bordeaux e lasciato una stagione in prestito ai francesi per continuare a farsi le ossa.

Il calciatore si presenterà al ritiro regolarmente e passerà sotto la lente d’ingrandimento di Pioli, deciso a rinnovare la mediana all’insegna della linea verde. Il Milan è convinto di aver fatto una grande operazione, ma resta da capire quale sia la crescita del calciatore. Se il tecnico avrà indicazioni positive di certo lo tratterrà in rosa, ma se non dovessiro crearsi i presupposti per dargli spazio si opterà per il prestito.

In fila ci sarebbero infatti molti club di Serie A decisi a far squillare il telefono di Maldini. Gli uomini di mercato valuteranno e di certo sarà fondamentale trovare una sistemazione che possa garantire ad Adli spazio per crescere. Poi di certo ci sarà il ritorno dai rossoneri che lo stimano molto, e proprio per questo vogliono prima vederlo all’opera in un impianto di gioco che potrebbe davvero esaltare le sue caratteristiche.