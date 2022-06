Scambio Inter-Bologna: Inzaghi accontentato: sacrificio necessario

L’Inter ha tutta l’intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, nella persona dell’amministratore delegato Beppe Marotta, sta sondando diverse piste per poter rendere la squadra a disposizione di Simone Inzaghi più competitiva. Si pensa ad uno scambio alla pari con il Bologna.

Perdere uno Scudetto per soli due punti farebbe male a chiunque specie se a vincerlo è uno dei tuoi più acerrimi avversari. L‘Inter ha vissuto, in pratica, una cosa del genere. Sono solo due i punti che hanno fatto la differenza e che, di fatto, hanno indirizzato il titolo di campione d’Italia verso l’altra sponda del Naviglio. Il Milan ha dimostrato, nonostante alcune frenate, una maggiore continuità. Su questo, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a migliorare nel corso della prossima stagione. Proprio per questo, Beppe Marotta sta lavorando per regalare al suo allenatore una squadra ancora più forte.

Inter, piano per Schouten: Esposito come pedina di scambio

La sessione estiva di calciomercato ancora non si è aperta ufficialmente eppure l’Inter è una delle società maggiormente attive in un senso e nell’altro. La società nerazzurra, nel corso del mercato di Gennaio, ha incassato il “si” di Andrè Onana. L’ex portiere dell’Ajax è stato, infatti, già in quel di Febbraio. Un arrivo che è stato seguito da una cessione importate. Per l’esattezza, una partenza a parametro zero. Si tratta di Ivan Perisic. Il laterale offensivo croato, infatti, non ha rinnovato il contratto che lo lega all’Inter fino al prossimo 30 Giugno. Proprio per questo motivo, infatti, il giocatore, che ha deciso la finale di Coppa Italia in favore del sodalizio nerazzurro, si è accordato con il Tottenham, raggiungendo così Antonio Conte, che dallo scorso Novembre siede sulla panchina degli Spurs.

Ad ogni modo, l’Inter il sostituto di Perisic se lo trova in casa. Si tratta, infatti, di Robin Gosens, prelevato a Gennaio dall’Atalanta. Oltre a questo, l’Inter lavorerà per rimaneggiare diversi reparti. Molto sarà fatto a centrocampo. Beppe Marotta sta lavorando proprio per rinforzare la linea mediana. Infatti, si stanno sondando diversi profili. Tra questi spicca anche il nome di Jerdy Schouten. Il centrocampista classe 1997 olandese, è reduce da alcune stagioni positive con la maglia del Bologna. Il giocatore gioca con il club rossoblù dal 2019 e ha messo insieme 73 presenze e ha trovato la via del gol in due occasioni. L’Inter sta pensando di presentare un’offerta al Bologna che potrebbe vedere coinvolto Sebastiano Esposito, di ritorno dal prestito al Basilea.