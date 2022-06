Mini bikini bianco: “Ed è tutto”, Sabrina Salerno esplosiva in spiaggia

Sabrina Salerno ci dà un piccolo assaggio di quello che sarà la prossima estate che si preannuncia a dir poco bollente. L’ultimo scattato che ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram è ai limiti dell’illegale. Guardare per credere

Se davvero non ci credete o altro allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi e ad ammirare il suo capolavoro che merita di essere visto con la massima attenzione. Il suo fisico è a dir poco un qualcosa di meraviglioso. Le ragazze di oggi metterebbero la firma per essere come lei e soprattutto arrivare a 54 anni in questo modo. Sì, avete letto bene: non si tratta di un errore di battitura o altro, quella è la sua età anche se ne dimostra molto meno FOTO

Sabrina Salerno ci fa diventare completamente matti

Se il suo intento è quello di farci diventare matti allora possiamo confermare una cosa: ci sta riuscendo alla grande. La nativa di Genova si conferma, ancora una volta, una delle migliori donne della sua età. Bellezza, fisico, ed intelligenza: sono tutte qualità che sono in lei. Continua a tenersi in forma. Come riportato in precedenza non c’è alcun errore per quanto riguarda la sua età. Noi siamo sempre più convinti che sulla carta di identità ci sia qualcosa di sbagliato. Motivo? Di anni ne dovrebbe avere almeno una ventina. Per lei il tempo sembra non essere mai passato e lo si capisce dai suoi meravigliosi scatti che ogni volta che guardiamo ci fanno perdere completamente la testa. Ogni suo post è un successo garantito, il “like” è assolutamente obbligatorio. Così come il commento. L’estate si avvicina e la nostra regina lo sa molto bene. Ed è per questo motivo che ci regala una immagine in cui lei è in costume, completamente bianco, dove mette in mostra le sue straordinarie forme.

Sabrina Salerno, lato ‘B’ illegale: che forme – FOTO

Ed eccola qui, più sensuale che mai. Avevate visto che anche in questa occasione la ragione era dalla nostra parte? Sempre più sensuale, non c’è assolutamente nulla da fare. La nostra Sabrina ha il potere di farci suoi che neanche ce ne accorgiamo. Sguardo sempre più sexy e attraente, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista nel piccolo schermo e che ci ha fatto andare completamente fuori di testa con le sue canzoni che sono passate alla storia.