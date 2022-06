Risparmio e maxi tesoretto: capolavoro Maldini in casa Milan

Un vero e proprio capolavoro quello che sta per mettere in atto il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, che sta facendo di tutto per convincere il calciatore a rimanere ancora in rosa anche a partire dalla prossima stagione

Sia chiaro, non è per nulla facile, ma a quanto pare all’ex bandiera e capitano rossonero piacciono questo tipo di sfide assolutamente impossibili. Forte del fatto che a breve anche il dirigente firmerà il rinnovo con la società (dopo l’annuncio del nuovo proprietario Gerry Cardinale), il 53enne sta facendo di tutto per convincere il top player a sposare il progetto tecnico della società, anche se è richiesto uno sforzo economico non da poco per lui.

Milan, che capolavoro di Maldini: pronto a tutto

Come riportato in precedenza Paolo Maldini continua a lavorare per il bene del Milan. Alla società rossonera deve tutto e lui sta ripagando con il ruolo di direttore tecnico. Un qualcosa che in molti decisamente non si aspettavano visto che sta attuando questo lavoro proprio come faceva da calciatore: facendo meno errori possibili. Basta fare un piccolo esempio sullo scorso calciomercato: ha indovinato calciatori che facevano al caso della squadra e li ha rimpiazzati con i partenti (Donnarumma e Calhanoglu su tutti). Adesso a lui l’arduo compito di farlo con i prossimi partenti del club come Kessie e Romagnoli. Anche se adesso, il suo compito è decisamente altro: convincere un altro calciatore a rimanere in rosa anche per la prossima stagione. Non è assolutamente semplice visto che lo stesso Maldini pretende partecipazione e soprattutto collaborazione economica: ovvero nel senso in cui che lo stesso risparmi sul suo importante ingaggio, in maniera tale che questi soldi possano essere usati nella sessione estiva.

Milan, Maldini prova a convincere Ibrahimovic: le ultime

I tifosi sperano che possa rimanere anche il prossimo anno, altri invece lo ringraziano e sperano che al suo posto arrivi un altro calciatore. Magari giovane e che non abbia problemi di infortunio. Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto. Tra pochissime settimane sarà considerato uno svincolato. Anche se una mezza porta aperta c’è in casa rossonera.

La possibilità che possa rimanere non è alta ma nemmeno così poca. Maldini, però, in merito a questa situazione ha un piano: chiedere al calciatore di abbassare il suo notevole ed importante ingaggio (7 milioni di euro l’anno). Con gli ingaggi risparmiati di Kessie e Romagnoli potrebbero essere soldi utilizzati per il calciomercato. Una idea che non dispiace ai supporters del ‘Diavolo’.