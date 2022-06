Ainett Stephens, costume che non copre: lo zoom rivela tutto

Ainett Stephens decide di farci andare completamente fuori di testa. Il suo capolavoro si candida come una delle foto più apprezzate del mese di maggio. Davvero non sappiamo cosa dire in merito se non una cosa: spettacolare

Scherzi a parte, se davvero ha deciso di mandarci tutti al manicomio possiamo affermare che ci sta riuscendo benissimo. Un vero e proprio capolavoro quello che ha deciso di postare sul suo canale ufficiale Instagram. Sinceramente abbiamo finito tutti gli aggettivi per lei. Un esemplare di donna. Anzi, una incontenibile donna. Il costume che indossa non può assolutamente competere con le sue straordinarie forme: guardare per credere – FOTO

Ainett Stephens, lo zoom è obbligatorio: troppo prorompente

Se pensavate di aver visto tutto di lei vi sbagliavate di grosso. Ancora un grande spettacolo offerto da Ainett Stephens che continua a sorprendere tutti i suoi follower di Instagram con una serie di foto che farebbero andare tutti fuori di testa. Possiamo affermare che noi della redazione abbiamo già qualche giramento e non ci sentiamo molto bene. Basti pensare che nel suo ultimo post ne ha messe più di una di immagini: vi diciamo solamente che ci siamo fermati alla prima perché non abbiamo avuto la forza di andare avanti. Semplicemente troppo spettacolare, nulla da dire in merito. Direttamente dalla sua abitazione di Milano si sta preparando a quella che sarà una estate con i fiocchi ed indimenticabile. Sia per lei, ma soprattutto per tutti quanti noi che non vediamo l’ora di vederla all’opera. Già qualche settimana fa ci ha dato un piccolo assaggio di quello che ci aspetta. Un piccolo spoiler di quello che vedrete a breve? Un costume rosa decisamente prorompente che non riesce a contenere le sue straordinarie forme. Vi basta questo? Non aggiungiamo nient’altro visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Ainett Stephens, il costume non ce la fa: chiede aiuto – FOTO

Non vi stavamo mentendo affatto. Dinanzi a questo capolavoro cosa si può dire? Assolutamente nulla, bisogna restare in silenzio e guardare con molta attenzione questo scatto che stavamo tutti quanti noi attendendo con infinita ansia. Adesso che l’abbiamo davanti non vi resta che fare una cosa: lo zoom. Sì, in questi casi è assolutamente obbligatorio. Gambe che sembrano quasi non finire più, un fisico che abbiamo saputo apprezzare nell’ultima edizione del ‘GF Vip’ e cos’altro? Abbiamo detto tutto. Buona visione.