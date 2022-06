Finalmente Belotti, la decisione è presa: svolta improvvisa

Alla fine Andrea Belotti ha deciso cosa fare da grande. In realtà del suo futuro, a quanto pare il calciatore ha le idee abbastanza chiare e le svelerà non appena tornerà dai suoi impegni in nazionale con l’Italia, poi saranno vacanze

E’ uno dei nomi che sta circolando nell’ultimo periodo ed il motivo è facilmente intuibile. L’attaccante, tra pochissime settimane, vedrà il suo contratto con il Torino scadere. In merito a questo, però, pare che il classe ’93 abbia preso la sua decisione definitiva di cosa fare. I tifosi stavano attendendo con ansia la sua decisione ufficiale in merito a quello che farà: sarà ancora Torino, Serie A o estero?

Belotti, decisione presa: attesa finita

Andrea Belotti ha disputato la sua ultima partita stagionale con gli azzurri di Roberto Mancini, in vista del secondo match di Nations League contro l’Ungheria. Dopo l’incontro per il calciatore sono scattate automaticamente le vacanze. Rientrerà più tardi rispetto ai suoi compagni che hanno staccato la spina già da un po’. Già, ma in quale squadra? Tutti sanno che il calciatore è in scadenza di contratto con il Torino. I tifosi lo hanno applaudito a lungo nella sua ultima apparizione allo stadio ‘Grande Olimpico’ dove è stato omaggiato dai supporters. Anche se lo stesso presidente Cairo ha voluto aprire ancora una porta in merito ad un ripensamento da parte del proprio capitano. Stesso discorso vale anche per il tecnico Juric. Con il croato i due hanno fatto una promessa. Quale, però, non è stata rivelata. Adesso il tempo pare che sia scaduto e nessuno più ha voglia di aspettare l’uno o l’altro. La decisione è stata presa, a quanto pare, dal 29enne.

Belotti, il Torino non aspetta più: è addio ai granata

Il Torino non ha più alcuna intenzione di aspettare Andrea Belotti. E’ vero che manca ancora qualche giorno al 30 giugno, ma se non ha preso prima una decisione figuriamoci adesso a poche settimane dalla scadenza del suo accordo con il club. La cosa più probabile e certa è solamente una: lascerà i granata.

In realtà non è affatto una notizia visto che in molti lo sapevano, anche se nell’ultimo periodo era stata lanciata una speranza in merito alla sua permanenza. Adesso si goderà un periodo di vacanza e poi deciderà il suo futuro. Molto probabile che sarà ancora in Serie A.