Alice Campello, lady Morata ed il costume ‘bucato’: che visione

Alice Campello continua a far parlare di sé, ovviamente in maniera del tutto positiva, ci mancherebbe altro. Nonostante il suo compagno non sia con lei, la giovane imprenditrice si sta godendo qualche giorno di relax prima di iniziare le vacanze insieme a tutto il resto della famiglia

Da come avete ben potuto capire Alvaro Morata è impegnato nelle ultime due partite della Nations League con la sua Spagna, poi sarà anche per lui tempo di vacanze. Proprio il centravanti della Juventus è stato uno dei protagonisti del pareggio rimediato contro il Portogallo: ha sbloccato prima il match, prima del gol beffa firmato dai lusitani. Adesso, però, concentriamoci sulla moglie e soprattutto sul suo ultimo post a dir poco fantastico.

Alice Campello, “pre-vacanze” senza il suo Alvaro

Ancora pochissimi giorni e poi potrà riabbracciare il suo compagno impegnato ancora con le ultime partite della stagione. poi saranno vacanze anche per l’attaccante bianconero. Già, ma quale sarà il suo futuro e di conseguenza anche quello della famiglia? Si sta parlando di un possibile addio alla ‘Vecchia Signora’ da parte del classe ’93 che potrebbe non essere riscattato e tornare all’Atletico Madrid, ma non disferà le valigie visto che non rientra nei piani del manager dei ‘Colchoneros‘, Diego Simeone. Nel frattempo segna e convince con la sua nazionale. Questa non è affatto una notizia visto che il tecnico Luis Enrique punta su di lui. E Alice Campello? Nel frattempo la 27enne si gode i suoi giorni di totale relax a Marbella in compagnia dei suoi tre figli. Bagni in piscina nell’albergo dove alloggia ed inevitabilmente l’occhio non può che cadere sui suoi strabilianti costumi. Proprio l’ultimo che ha fatto vedere ai suoi fan trasmette gioia e felicità. Se pensate che stiamo esagerando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per vedere la sua opera d’arte che merita di essere visionata con molta attenzione.

Alice Campello, il costume ha qualche problema? Che spettacolo – FOTO

Ed ecco a voi la nostra Alice che mette in mostra un costume a dir poco fantastico. In primis, però, notiamo il suo fisico che non ha bisogno di essere commentato. Gli allenamenti si vedono tutti, gambe decisamente spettacolari. Sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera e abbronzatura top. Infine parliamo del suo look: possiamo assicurarvi che non c’è alcun tipo di problema, il costume è bucato “legalmente”. Uno spettacolo per gli occhi per tutti i suoi follower. Tutti in piedi per lei.