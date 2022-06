Ora Allegri ha cambiato idea: arriva l’ok, niente cessione e resta alla Juve

Clamoroso colpo di scena in casa Juventus: alla fine il tecnico Massimiliano Allegri pare che abbia cambiato idea in vista della possibile partenza da parte del calciatore. A meno di novità dell’ultima ora non ci sarà alcun addio del big

Resterà anche per la prossima stagione agli ordini del mister livornese. Sembrava cosa fatta per la sua cessione, anche i tifosi se lo aspettavano ed invece cambia tutto. E’ arrivato l’ok sul fatto che può rimanere a disposizione della squadra. Una buonissima notizia soprattutto per il giocatore che sembrava stesse quasi per fare le valigie per iniziare una nuova avventura altrove. Adesso, però, le cose cambiano e puntano ancora su di lui.

Juventus, Allegri cambia idea sul big: può rimanere

Non è mai semplice lasciar partire un calciatore. Proprio la società in questione, nel corso dell’ultima giornata di campionato, ha dovuto salutare due elementi chiave della squadra come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I due sono pronti per nuove esperienze. In realtà il difensore non si è ben capito ancora cosa voglia fare. La tentazione di chiudere la carriera all’estero è forte. Non in Europa, ma nella Major League Soccer dove verrebbe accolto a braccia aperte e le squadre farebbero la lotta per avere in rosa il campione d’Europa. La ‘Joya’, invece, ha escluso l’ipotesi di poter provare l’avventura straniera. In Italia si trova bene e vuole continuare, anche a costo di fare un dispetto ai bianconeri firmando (molto probabilmente) per l’Inter. Ci poteva essere un terzo addio, ma alla fine ad imporre lo stop è stato l’uomo inquadrato nella foto in alto. Massimiliano Allegri ha deciso che può rimanere: per lui niente cessione. Si punterà sul calciatore pronto ad essere una pedina fondamentale nel suo scacchiere.

Juventus, cambio di programma: Rabiot può restare

Dopo l’ultimo impegno con la sua nazionale francese, Adrien Rabiot si potrà godere le vacanze in totale relax. Ed anche con qualche pensiero in meno sul suo futuro. In molti lo hanno accostato nella lista dei calciatori da cedere. Adesso, però, pare che le cose andranno diversamente. Il manager di Livorno decide di puntare ancora su di lui. Resta da vedere, però, quali sono le intenzioni del calciatore se è disposto a rimanere a Torino oppure no. Da non dimenticare, assolutamente, le sue prestazioni non eccellenti che hanno fatto infuriare e allo stesso tempo deludere i suoi supporters.