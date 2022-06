Mercedesz Henger è Eva Kant piccante sull’Isola: costume mini

Mercedesz Henger continua la sua straordinaria avventura in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Per la figlia d’arte, per chi non lo sapesse, si tratta della sua seconda spedizione. Anche in questa sta dando grande spettacolo

Il suo ultimo post sta facendo molto discutere. Ovviamente in maniera positiva, ci mancherebbe altro. Mancano ancora pochissime puntate alla finale e la nativa di Gyor sta combattendo, con tutte le sue forze, per poter partecipare alla puntata che potrebbe eleggerla campionessa. Anche se non sarà assolutamente semplice visto che ci sono altri naufraghi pronti ad avere lo stesso suo pensiero. Adesso, però concentriamoci decisamente su altro e sul suo ultimo capolavoro – FOTO

Mercedesz Henger non molla: la finale è vicina

Continua a gonfie vele l’avventura della bellissima ungherese all’Isola dei Famosi. Anche se ci sono stati un bel po’ di problemi nelle ultime puntate, ma pare che tutto si sia risolto per il meglio. In attesa della prossima puntata (che ci sarà a breve), il suo staff ha deciso di farci un regalo. Visto che in questo momento la 30enne è impossibilitata dal fatto che non può utilizzare i social (il motivo è piuttosto evidente), hanno avuto la brillante idea di utilizzare il suo account ufficiale Instagram. Facendo cosa? Ovviamente postando una foto delle sue che sicuramente passerà alla storia. A dire il vero la quantità di “like” che sta arrivando è decisamente spaventosa. Stesso discorso vale anche per i commenti che stanno aumentando ora dopo ora. Il costume che indossa farebbe andare fuori di testa decisamente tutti. Se siete così scettici allora vi sfidiamo a restare qui con noi per vedere la sua ultima opera d’arte.

Mercedesz Henger, costume troppo mini: spettacolo in vista – FOTO

Ed eccola qui impegnata mentre taglia una fetta di cocco per nutrirsi. Anche se la nostra attenzione non può che cadere decisamente su altro. Ovviamente sul suo lato ‘A’ decisamente troppo in forma e prorompente. Non si tratta affatto di una cattiva notizia, anzi. Il fisico è sempre meraviglioso.

Dopo l’uscita da parte delle due regine del reality come Guendalina Tavassi e Jovana Djordjevic in molti stanno facendo il tifo per lei, affinché arrivi alla puntata finale. Anche se, come detto prima, non sarà affatto facile visto che ci sono altre donne pronte a prendere il suo posto. Sarà una battaglia fino all’ultima prova. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo.