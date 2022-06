Melita Toniolo, in spiaggia è scottante: lato A esplosivo

Melita Toniolo fa esplodere una community dai grandi numeri: lo scatto in bikini travolge i followers.

Modella, attrice, showgirl, conduttrice televisiva e radiofonica. Melita Toniolo, bellezza nata a Treviso nel 1986, fin dagli esordi ha conquistato gli italiani.

A soli 16 anni ha iniziato la carriera da fotomodella, poi ha preso parte a molti concorsi di bellezza, trovando spazio anche in alcune emittenti locali. Nel 2006 ha fatto il suo esordio ad Italia 1 con Distraction, poi ha preso parte alle Iene, trovando la sua consacrazione al Grande Fratello. Nella esperienza da concorrente del reality ha mostrato grande carattere ma sopratutto un fisico esplosivo e forme che l’hanno fatta immediatamente apprezzare dagli italiani.

Il suo fascino l’ha resa quindi protagonista di calendari, trascinata nella trasmissione Lucignolo e in altri importanti format, da La talpa a Quelli che il calcio e All Together Now. Una carriera in grande crescita, che l’ha resa molto famosa e seguita anche nel mondo dei social. I suoi numeri sono infatti impressionati, così come i suoi scatti, alcuni dei quali magnetici, che incollano i fan allo schermo.

Melita Toniolo: scatti pazzeschi sui social

Un sorriso travolgente, la capacità di stare davanti alle telecamere, sopratutto tanta intelligenza e un fisico esplosivo. Melita Toniolo ha travolto il pubblico italiano già da giovanissima, e da quel momento non è mai uscita dal cuore degli italiani. Merito di sicuro di un fascio unico e di una sensualità pazzesca, ma anche della capacità di passare da un format televisivo all’altro, anche in diversi ruoli, ma in maniera sempre impeccabile.

Il tutto si è quindi trasformato in un seguito molto importante sui social. La Toniolo è di fatto una influencer seguita da un milione e 200 mila followers che commentano i suoi scatti. Fra le collaborazioni negli scatti con alcuni grandi marchi di moda, e foto private in cui esplode il suo fascino, il seguito della trevigiana cresce a vista d’occhio.

Nelle ultime settimane Melita Toniolo ha posato in costume, in accappatoio, e di recente con un bikini che ha evidenziato le sue splendide forme. La foto è stata presa d’assalto da parte della community che ha risposto con circa 200 commenti testimoniandole come sempre l’affetto e l’apprezzamento. Melita Toniolo incassa e ringrazia, ma i fan le chiedono di rivederla presto in tv per ammirare il suo fascino incredibile.