Grana Juventus, il giovane gioiello può salutare: ora è caos

Un grande problema per la Juventus che può vedere partire uno dei suoi gioielli a partire dalla prossima finestra di mercato. Il calciatore vuole delle certezze: nel caso in cui queste non dovessero arrivare allora è pronto a salutare il team

Non si tratta di una “minaccia” o altro, ma semplicemente capire quali sono le reali intenzioni da parte della società che crede molto in lui, ma per il momento non sono arrivate delle vere e proprie conferme in merito. Il fatto che possa lasciare la ‘Vecchia Signora’ non è affatto una ipotesi da scartare e che bisogna tenere a mente anche una cosa: lo stesso è seguito da moltissime squadre pronte a puntare decisamente su di lui.

Juventus, ora bisogna fare i conti con il gioiello: che si fa?

Non è un mistero che la Juventus abbia voglia di ripartire dopo una stagione che definire deludente è assolutamente troppo poco. Lo dimostrano i risultati, visto che in bacheca non è stato messo neanche un trofeo. Questa è una notizia visto che la società ha abituato, fin troppo bene, i propri sostenitori negli ultimi dieci anni. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina non ha portato molta fortuna. Il livornese, però, è stato confermato anche per la prossima stagione. Una parte dei tifosi è contraria, dall’altra è favorevole, ma in cambio vuole una cosa: una pronta reazione e che quello vista la scorsa stagione non si verifichi più. Nel frattempo, però, la dirigenza deve risolvere un altro tipo di grana che riguarda uno dei suoi gioielli che benissimo ha fatto fino a poche settimane fa. Bisognerà capire se il club è intenzionato a puntare ancora su di lui o meno. Anche perché lo stesso calciatore in questione ha dato un vero e proprio ultimatum: “o mi fate giocare oppure vado via“. Non ha detto questo ovviamente, ma il senso è proprio quello.

Juventus, grana Fagioli: il centrocampista non vuole essere più ceduto in prestito

Nicolò Fagioli è stato nominato come uno dei migliori calciatori e allo stesso tempo centrocampista della Serie B. Grazie alle sue ottime prestazioni ha riportato, dopo tantissimi anni, la Cremonese nella massima serie. Difficilmente, però, il calciatore rimarrà a Cremona visto che farà ritorno a Torino per la fine del prestito. Già, proprio il “prestito” è il problema principale dell’Under 21. Non ha più intenzione di andare in giro per l’Italia a farsi le “ossa”. O sarà Juventus oppure cessione a titolo definitivo: i bianconeri si trovano ad un serio bivio.