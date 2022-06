Sabrina Salerno giunonica in acqua: il bikini fatica a contenerla

Bikini strettissimo in mare e forme esplosive: Sabrina Salerno manda in tilt la community, la sua ultima galleria è da stropicciarsi gli occhi.

Quaranta gradi, ma sui social la temperatura percepita è si sicuro più alta. Merito di Sabrina Salerno e di una gallery di foto che per la community è l’ennesimo tributo alla bellezza.

Quando si parla di lei gli aggettivi positivi si sprecano, ed è così fin dagli esordi. Quella cantante esplosiva che dava vita ad hit di grande successo e sul palco era incontenibile si è trasformata in una donna elegantissima, capace di portare fascino e sensualità in tv, e un boom di followers anche sui social.

Il motivo? È ben visibile da anni per una donna amata da molte generazioni di uomini che continuano a reputarla una delle showgirl più affascinati in Italia. Dalla musica ai film e alle trasmissioni il passo è stato infatti breve e scandito solo da complimenti. Non c’è mai stata pausa infatti nella carriera di Sabrina Salerno, splendida protagonista che continua a presenziare in molte trasmissioni e ad incassare il gradimento del pubblico italiano.

Sabrina Salerno: scatti pazzeschi in mare

Un milione e duecento mila followers. Basterebbe questa cifra per fotografare in pieno il successo che Sabrina Salerno ha incassato anche su Instagram. I numeri hanno attirato i brand e il mondo della moda, deciso a non rinunciare al volto e alla sensualità di una donna che fa esplodere i commenti da parte di uomini di molte generazioni.

La sua ultima galleria è una mix bellezza, fascino, e soprattutto grande personalità, che ha guidato la splendida cantante in tutta la sua carriera. Con eleganza la Salerno ha raccontato gli aspetti della sua vita, i successi, ma al centro di tutto pone la voglia di stupire che fin dagli esordi è emersa con forza.

Ciò che non passa inosservato però è un fisico esplosivo. Anche negli ultimi scatti la Salerno ha deciso di esagerare mostrandosi con un bikini coloratissimo. In 5 scatti ha letteralmente conquistato la community, e i complimenti non le arrivano solo dai fan italiani ma da followers sparsi in tutto il mondo. Sono quasi 600 le reazioni agli scatti, anche da parte dei vip con i quali ha condiviso storici frammenti di una lunga e vincente carriera. Anche questo rende l’idea della notorietà di una donna incantevole, di una icona di sensualità che non ha mai perso appeal e soprattutto la sua incantevole bellezza.