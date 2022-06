Lo ha chiesto Mourinho: colpo Roma dalla Juventus

A quanto pare è una richiesta esplicata da parte dell’allenatore José Mourinho che in questa stagione lo ha affrontato per ben due volte da avversario ed alla fine si è convinto: per quella zona del campo vuole lui e nessun altro

I giallorossi, nonostante la loro stagione sia terminata da due settimane, stanno già pensando al calciomercato. Anche in questo caso la sessione si aprirà il primo luglio, ma i “lupacchiotti” si stanno muovendo d’anticipo perché vogliono superare la concorrenza. Tanto è vero che manca solamente la firma per Nemanja Matic, che si svincolerà daò Manchester United. Mourinho, però, non si fermerà solamente al serbo.

Roma, Mourinho pigliatutto: dopo Matic anche il bianconero

La vittoria della Conference League ha dato quell’entusiasmo che nell’ambiente giallorosso mancava da un bel po’ di tempo. Tanto è vero che per le strade si continua a parlare del successo della squadra allenata dallo ‘Special One‘ portoghese. In molti pensano e sperano che questo sia solamente un trampolino di lancio per quello che verrà il prossimo anno, quando il team parteciperà all’Europa League. Magari potrebbero fare anche il doppio colpaccio. Questo non è assolutamente da escludere, anche se bisogna stabilire un paio di parametri: l’Europa League è decisamente un livello superiore rispetto alla Conference visto che ci sono squadre molto più forti e che, da febbraio in poi, ospiterà anche coloro che verranno “retrocesse” dalla Champions League. Quindi una competizione assolutamente da non sottovalutare. Per farlo, però, serve anche investire nella prossima finestra estiva di mercato. La dirigenza si sta muovendo ed ha già confermato il primo colpo che porta a Nemanja Matic. Un vero e proprio pupillo di Mourinho. Quest’ultimo, però, non intende assolutamente fermarsi al serbo ed è in procinto di chiudere per un calciatore di proprietà dei bianconeri e che ha affrontato come avversario nell’ultimo anno. Le sue qualità lo hanno colpito così tanto che ha chiesto ai dirigenti di fare un enorme sforzo sul mercato per portarlo a Trigoria tra poche settimane.

Roma, chieste informazioni per Mandragora: stagione da top al Torino

Il nome nuovo per il centrocampo dei giallorossi è quello di Rolando Mandragora. Il nativo di Napoli ha disputato una grandissima stagione al Torino. In assenza di Belotti è stato lui il capitano della squadra. E’ stato uno dei migliori sotto la gestione di Juric. I granata, in realtà, vorrebbero riscattarlo ma devono parlare con la Juventus proprietaria del suo cartellino.

La Roma intende anticipare la possibile offerta di Cairo ed è pronta a bussare alla porta della ‘Vecchia Signora’ prima per chiedere informazioni sul calciatore e magari soffiarlo proprio ai piemontesi che vedono in lui il capitano del futuro. Adesso, però, la palla passerà ad Agnelli che non vorrebbe cedere un calciatore ad una rivale, ma allo stesso tempo vorrebbe anche monetizzare dalla sua cessione.