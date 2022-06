Antonella Fiordelisi in barca stupisce tutti col mini vestito

Antonella Fiordelisi continua a stupire tutti i suoi follower con uno scatto che non può assolutamente passare inosservato e merita di essere visto con estrema attenzione. Ovviamente sta avendo molto successo visto il contenuto

Non è affatto un mistero che sta raccogliendo una quantità di “like” e commenti di approvazioni importanti da parte di chi la segue e delle amiche/colleghe che non possono fare altro che inchinarsi dinanzi alla infinita bellezza emanata dalla nativa di Salerno che sorprende sempre tutti. Non si tratta della prima volta che spiazza completamente tutti, ma questa volta possiamo confermare che ha decisamente esagerato (per il piacere di tutti noi)

Antonella Fiordelisi, uno scatto che ti toglie il fiato

Ancora un altro post e, di conseguenza, un altro grande successo firmato da Antonella Fiordelisi. Non smette mai di stupire la grande schermitrice italiana. Non solo sport: per chi non lo sapesse è anche una affermata modella. Il pubblico sportivo l’ha conosciuta proprio per le sue performance nello sport che l’ha fatta diventare come una delle ragazze più brave nel suo settore. Per quanto riguarda il lato del gossip, invece, sono state molte le voci di presunti flirt. Tanto è vero che si è parlato di una relazione con Amedeo Barbato (consulente assicurativo nell’agenzia di proprietà dei suoi genitori) e addirittura con l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain. Non è finita qui visto che le ultime voci parlavano di una relazione (almeno fino a qualche mese fa) con Carlos Corona, figlio del ‘Re dei paparazzi’, Fabrizio. Adesso, però, ci concentriamo esclusivamente sulla sua nuova opera d’arte che sta raccogliendo un successo incredibile. D’altronde non poteva essere altrimenti visto che ogni volta che decide di pubblicare qualcosa di nuovo è sempre una grande festa per tutti i suoi follower. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Spalancate bene gli occhi visto che il capolavoro sta per essere servito.

Vestito incontenibile: onomastico indimenticabile

Per chi non lo sapesse nel sud si festeggiano gli onomastici. Il suo è caduto proprio lunedì 13 giugno. Ha voluto trascorrere una giornata di totale relax nella sua Salerno e soprattutto su una barca. Seduta comodamente su dei cuscini, la classe ’98 mostra un vestito che si apre vertiginosamente e merita di essere visto con la massima attenzione. Un lato ‘A’ decisamente prosperoso e delle gambe infinite e sempre più sensuali.