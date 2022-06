Inzaghi pronto ad essere accontentato: assalto al suo pupillo

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi non si ferma mai. Nonostante in questo momento sia in vacanza, il manager piacentino non sta facendo altro se non a pensare alla prossima sessione estiva che potrebbe regalargli molte soddisfazioni

In primis vuole chiedere alla sua dirigenza di accontentare la sua enorme richiesta. Non è affatto facile, ma a quanto pare davvero non ne può proprio fare a meno visto che si tratta di uno dei suoi pupilli che ha allenato in passato e lo vorrebbe in nerazzurro a tutti i costi. Zhang, ovviamente, cercherà di accontentarlo in tutti i modi ed è pronto all’assalto: nei prossimi giorni potrebbe partire anche la prima offerta per il calciatore da lui richiesto.

Inter, Inzaghi vuole a tutti i costi il suo pupillo

In realtà lo avrebbe voluto, molto volentieri, la scorsa stagione ma alla fine non se ne è fatto assolutamente nulla. Un po’ per il fatto che la società non aveva intenzione di venderlo, specialmente ad una rivale come l’Inter. Quest’anno, però, le cose potrebbero andare molto diversamente e l’allenatore in foto potrà essere accontentato. I nerazzurri non vedono l’ora di ripartire quanto prima perché hanno un conto in sospeso con i cugini rossoneri: il fatto di non aver conquistato il secondo titolo consecutivo, ai danni proprio del ‘Diavolo’, li ha estremamente delusi. Ricordiamo che il tutto si è concluso fino all’ultima giornata dove i giochi erano ancora aperti. Oramai il passato è passato, bisogna concentrarsi sul presente e soprattutto sul futuro. Lo sa bene mister Inzaghi che ha guadagnato la fiducia della società e rimarrà ancora sulla panchina della ‘Beneamata‘ la prossima stagione. I tifosi si sono ricreduti su di lui e gli hanno dato tutto il loro appoggio. Nel frattempo, però, il pensiero non può non andare alla prossima sessione estiva del calciomercato. La richiesta è solamente una: avere il suo pupillo quanto prima e riabbracciarlo, oltre ovviamente a schierarlo in campo da titolare.

Inter, nuovo assalto per Luis Alberto: Inzaghi lo pretende

Che Inzaghi sia sempre stato un ammiratore di Luis Alberto non è affatto un mistero e non lo sappiamo di certo oggi, nemmeno il fatto che lo ha cercato in più occasioni la scorsa estate ma senza successo. Un piccolo spiraglio si era aperto quando l’ex Liverpool non si era presentato nei primi giorni del ritiro ad Auronzo di Cadore, facendo passare dei giorni tremendi ai suoi tifosi. Poi il chiarimento con mister Sarri e la permanenza. Adesso, però, le cose potrebbero andare diversamente: lo spagnolo potrebbe andare via ed essere ceduto in estate. L’Inter rimane alla finestra, mentre Inzaghi lo andrebbe a prendere anche a piedi da Formello.