Il colpo di scena è servito: futuro di Romagnoli a sorpresa

Si sa benissimo che nel calciomercato i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Soprattutto per quanto riguarda la situazione di calciatori importanti, come ad esempio del calciatore che a breve vi diremo anche se avete capito dal titolo e dalla foto

Futuro a sorpresa per Alessio Romagnoli, da come avete potuto intuire è pronto il colpo di scena. Il capitano rossonero, dopo aver alzato il trofeo della Serie A per la prima volta nella sua vita, in questo momento si sta godendo un periodo di meritato relax dopo aver vissuto una stagione prima all’ombra e poi da protagonista dopo che si è preso il posto da titolare nella squadra allenata da Stefano Pioli. In arrivo grandi novità per il difensore.

Milan, sorpresa Romagnoli: si cerca l’intesa

Alessio Romagnoli sapeva benissimo che non sarebbe stato una delle prime scelte nello scacchiere di Stefano Pioli. In realtà ha approfittato del tremendo infortunio accorso a Simon Kjaer nella partita di ‘Marassi’. Solo in quel modo ha riconquistato la titolarità. Un ruolo che, da quel momento in poi, non ha più lasciato. Tanto è vero che tra campionato, Champions League e Coppa Italia ha collezionato la bellezza di 26 presenze togliendosi la soddisfazione di andare in rete una volta. Stesso discorso vale anche per il numero di assist. La situazione contrattuale, però, quella non è cambiata. Il suo contratto, così come qualche mese fa, è sempre rimasto lo stesso: scadenza il 30 giugno di quest’anno. Ancora pochissime settimane e poi si saprà la verità. Anche se, a quanto pare, novità che riguardano il suo futuro ce ne sono eccome. Una vera e propria svolta. Il calciatore è pronto a cambiare le carte in tavola dopo una serie di tira e molla e subito dopo un addio quasi annunciato. Adesso, però, cambia tutto.

Milan, Romagnoli può firmare: accordo vicino

Dopo un addio quasi annunciato, adesso cambia tutto: il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe continuare ad essere rossonero. La dirigenza del Milan, in entrata, sta avendo molte difficoltà per arrivare ad uno tra Botman e Bremer. La volontà di Maldini è quella di puntare almeno su una delle ‘B’ che piacciono molto alla dirigenza, ma c’è da sottolineare (e non sottovalutare) l’interesse importante di molti club che hanno messo gli occhi su entrambi i calciatori. Nel caso in cui non dovessero arrivare nel club di via Aldo Rossi, allora Maldini è pronto a cercare un nuovo colloquio con il capitano per arrivare ad un punto di svolta: ovvero rinnovare il contratto.