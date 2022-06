Vestito scintillante e minuscolo: Guendalina Tavassi infiamma lo studio

Una Guendalina Tavassi semplicemente straordinaria quella che è apparsa nell’ultima puntata andata in onda nella serata di lunedì 13 giugno su canale 5, ovviamente dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi

Ogni volta che la telecamera la inquadrava, in tanti da casa hanno rischiato seriamente grosso. Effettivamente ci manca sempre il respiro quando la vediamo nel piccolo schermo. Non si tratta della prima volta che si verifica una cosa del genere e sicuramente non sarà l’ultima visto che, a quanto pare, alla nativa di Roma piace provocare i suoi follower. Tanto è vero che li ha voluti deliziare con un post che sta avendo molto successo – FOTO

Tavassi sempre più al top della forma, che fisico

Speriamo vivamente che avete annullato tutti gli impegni, nella serata di ieri, per poter guardare all’opera esclusivamente lei. In realtà non proprio visto che in studio c’era anche un’altra concorrente che ha fatto mandare fuori di testa (e lo sta facendo ancora) la maggior parte degli italiani come Jovana Djordjevic. In questo articolo, però, ci concentriamo esclusivamente sull’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘. Per i motivi che ben sappiamo e che vi abbiamo riportato in più occasioni, la 36enne farà il tifo dall’Italia per suo fratello Edoardo che è ancora in gioco ed è uno dei candidati finali alla vittoria, anche se la concorrenza è spietata visto che nessuno intende regalare niente al resto dei naufraghi. L’incantevole Guendalina, anche nella serata di ieri, ha spiazzato nuovamente tutti. Il suo vestito non è passato inosservato, stesso discorso vale anche per le sue forme decisamente straordinarie. Un fisico che non ha bisogno di essere commentato o altro. Siamo su un’altra dimensione quando si parla di lei. Sappiamo bene che stiamo aumentando, ancora di più, la vostra curiosità: siamo lieti di annunciarvi che è tutto pronto per mostrare il suo ultimo capolavoro. Tenetevi forte che il contenuto è ai limiti dell’illegale.

Fisico top e forme straordinarie: semplicemente Guendalina – FOTO

Ancora una volta ci lascia completamente senza fiato. E’ vero che lo abbiamo già detto altre volte, ma possiamo confermare che in questa si è decisamente superata. Non è da escludere che in futuro potrà nuovamente sorprenderci, ma per il momento concentriamoci su questo scatto che fa vedere tutto quello che ci interessa. Un vestito trasparente e che lascia intravedere quello che serve. Un lato ‘A’ decisamente prorompente dove lo zoom, in questi casi, è assolutamente obbligatorio.