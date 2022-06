Madalina Ghenea, il VIDEO in perizoma stende tutti: spettacolo rovente

Madalina Ghenea, arriva il VIDEO di cui avevamo tutti bisogno: uno spettacolo così rovente non lo avevamo mai visto prima ad ora. Inutile ribadire che il suo post sta ottenendo un successo importante

Tanto è vero che tra “like” e commenti di approvazione si sta perdendo completamente il numero. Davvero impressionante il contenuto che a breve vedrete. Se avevate bisogno di un filmato che vi potesse svoltare la giornata allora possiamo dirvi, con estrema tranquillità, che quello firmato dall’attrice e modella rumena è a dir poco fantastico. Guardare per credere e soprattutto buona visione a tutti i nostri lettori.

Madalina Ghenea semplicemente spettacolare

Possiamo dirlo con assoluta certezza: da quando l’abbiamo vista, per la prima volta nel piccolo schermo, la nostra vita è assolutamente cambiata. Ovviamente nel lato positivo, ci mancherebbe altro. Per chi non la conoscesse (anche se appare una cosa assai impossibile) stiamo parlando di una delle modelle ed attrici rumene che vivono e lavorano nel nostro paese. Diventata famosa quando diventa la protagonista (a soli 20 anni) del videoclip della canzone ‘Il tempo tra noi‘ cantata da Eros Ramazzotti. Basti pensare che, solamente cinque anni prima, era arrivata nel nostro paese alla ricerca di fortuna nel mondo del lavoro.

Questa fortuna è arrivata visto che la stessa ha partecipato anche alla realizzazione della pubblicità della ‘Tre’ insieme agli attori Raoul Bova e Teresa Mannino. Un successo che continua ad ottenere soprattutto sui profilo social. Come Instagram dove le sue “avventure”, storie e post vengono seguite da ben 1,1 milioni di follower che non si perdono un solo attimo di quello che fa durante l’arco della giornata e che la stessa splendida modella pubblica. In questo articolo la vedrete esibire in una versione del tutto nuova e che vi farà completamente andare fuori di testa. Scommettiamo?

Madalina Ghenea, perizoma incantevole – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Uno spettacolo delle natura, non ci sono altri termini per poter definire una donna del genere. Anche in questa occasione la bellissima modella mette tutti ko e fa vedere al suo pubblico tutte le sue straordinarie qualità. Un costume ed un perizoma che non possono assolutamente passare inosservati. La nostra attenzione non può che ricadere su di lei per tutta la sua bellissima sensualità che ogni volta ci manda completamente fuori di testa e ci lascia senza fiato. Ancora un altro grande successo firmato Madalina, non c’è che dire.