Giorgia Rossi è la regina della piscina: il costume non riesce a contenerla

Giorgia Rossi è ufficialmente la regina dell’estate. Non potrebbe essere altrimenti visto che i suoi scatti lo confermano. La giornalista di ‘Dazn’ sta facendo vedere a tutti i suoi follower le sue straordinarie qualità e non solo: che spettacolo

Ovviamente non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare con molta certezza che questa volta si è decisamente superata. In compagnia di amici e amiche si sta godendo questi giorni di totale relax prima di ritornare al mondo del lavoro. Le foto che ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram stanno avendo un successo che, molto probabilmente, si aspettava eccome. Guardare per credere.

Giorgia Rossi, dalla Toscana è tutto: è la regina dell’estate

Almeno fino a questo momento lo scettro va consegnato direttamente alla 35enne che davvero sta incantando tutti i suoi fan con gli ultimi scatti pubblicati su Instagram. A dir poco strepitosa la nativa di Roma che continua ad incantare i suoi follower. Come riportato in precedenza, non si tratta affatto della prima volta ma in questa occasione ha fatto rimanere tutti quanti noi decisamente a bocca aperta. D’altronde, cosa si può dire quando di fronte si ha davanti una bellezza del genere? Assolutamente nulla. Bisogna solamente inchinarsi dinanzi alla sua sensualità che merita decisamente tanto. Un vero e proprio spettacolo della natura, non c’è che dire. In questo momento si trova in Toscana, precisamente a Forte dei Marmi, dove ha staccato un po’ la spina prima di ritornare al lavoro e concentrarsi per l’inizio della nuova stagione sportiva. Anche se a catturare la nostra attenzione è inevitabilmente il suo costume che non può assolutamente passare inosservato e merita di essere visto e rivisto più volte. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per vedere, con molta attenzione, il suo contenuto.

Giorgia Rossi, costume incontenibile: che forme – FOTO

Ed eccola qui, più splendente che mai. Anche questa volta ci “deluderà” la prossima. Un qualcosa che non si è mai verificata e che difficilmente potrà accadere. Davvero non abbiamo parole per descrivere tutta la sua bellezza che ci entra dentro e ci cattura. Il costume non riesce a contenere le sue straordinarie forme decisamente spettacolari e che non si possono commentare (nel senso buono della parola). Un fisico che non ha bisogno di ulteriori commenti: semplicemente uno spettacolo.