Incontro a Casa Milan e addio: saluta i rossoneri dopo un solo anno

L’addio è praticamente ufficiale: dopo una stagione il calciatore saluta, l’incontro ha chiarito i dettagli della cessione.

Il Milan accelera e brucia le tappe. Fra una rivoluzione al timone del club, e ambizioni da rinnovare, sembra che la stagione rossonera non sia mai finita.

Maldini non ha preso un solo giorno di vacanza e prosegue in un lavoro incessante di contatti e chiamate. Dopo aver fatto chiarezza sulla volontà di alzare ancora il livello della rosa a disposizione di Pioli ha incassato la fiducia incondizionata di tifosi e società, ed è sceso in campo con Massara per non perdere di vista gli obiettivi. Per Origi il capitolo è già chiuso con soddisfazione, con Renato Sanches la trattativa procede spedita, e poi il Milan si preparerà ad abbracciare un nuovo difensore.

Operazioni importanti quindi, che viaggiano su un binario parallelo ma in qualche modo collegato a quello delle cessioni. Altre eventuali operazioni in entrata saranno per forza da finanziare con i soldi in arrivo dalle uscite, e la lista ora si arricchisce di un calciatore che ha salutato tutti ed è pronto ad iniziare dopo solo un anno la sua nuova avventura.

Milan, cessione ormai chiusa: il calciatore saluta

Niente rimpianti e neanche rotture. Il Milan ha deciso di salutare il centrocampista che ha stretto la mano a Maldini e Pioli e salutato tutti. Bakayoko è infatti pronto ad abbracciare Gattuso, ormai nuovo tecnico del Velencia, e andrà a rafforzare il club spagnolo. La sua esperienza al Milan è stata infatti sfortunata, e fra infortuni e l’esplosione di molti elementi insostituibili per Pioli, si è trasformata in tante panchine e lunghi periodi fuori dalle rotazioni dell’allenatore.

Maldini ha quindi scelto di non riscattare il calciatore, deciso pur senza polemiche a cambiare aria per essere protagonista altrove e con maggiore continuità. Ecco quindi che il passaggio al Valencia si trasforma in un gruzzolo sul monte ingaggi che il Milan risparmierà e andrà a gestire immediatamente con un occhio al rafforzamento della squadra.

Il prossimo obiettivo sarà quindi chiudere l’affare con Botman e dare a Pioli un nuovo tassello dal quale ripartire. Fra cessioni e arrivi prende forma quindi una squadra già di certo rafforzata rispetto a quella della passata stagione. I tifosi possono sognare il bis in Serie A che il Milan cerca con forza, convinzione e soprattutto grazie ad una serie di operazioni interessanti.