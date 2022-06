Giulia De Lellis, aperitivo piccante: maglia corta, resta in reggiseno

Giulia De Lellis riesce ad ammaliare i propri fan anche con scatti tratti dalla vita di tutti i giorni. La nota influencer italiane è tra quelle che detengono la maggior parte delle visualizzazioni sulla nota piattaforma. Non è solo un caso, dunque, che sono molto numerosi i commenti e i like lasciati dai fan.

Comparire in TV in diverse produzioni di successo non le ha fatto dimenticare il suo primo amore, ovvero: Instagram. La nota piattaforma social, infatti, è il luogo sul quale la De Lellis è cresciuta ed è diventata, di fatto, il personaggio pubblico che conosciamo. Oggi, il feed della ragazza romana è ricco di un serie di post molto assortiti tra loro. Infatti, non è possibile notare solo scatti provenienti da set fotografici professionali, ma anche foto che la ritraggono in momenti di quotidianità.

Giulia De Lellis, aperitivo rovente: la maglia scopre tutto

Giulia De Lellis è solita creare nuovi post con una certa frequenza. È capace, infatti, di creare grande attenzione su di sè pubblicando nuove foto quasi ogni giorno. Un ritmo che sarebbe difficile mantenere da un comune mortale. Del resto un comune mortale non potrebbe neanche raggiungere in pochissimo tempo il numero di followers dell’influencer romana. Infatti, la De Lellis è seguita da oltre 5,2 milioni di utenti. Un dato numerico impressionante, che è perfettamente in linea quello dei commenti e dei “mi piace” raccolti da ciascuno post creato dalla romana sulla nota piattaforma. Che siano foto o video, l’importante che come protagonista del post ci sia proprio Giulia De Lellis. Sono tantissimi i complimenti, gli apprezzamenti e gli attestati di stima che è possibile leggere e notare nella sezione commenti. I messaggi rilasciati sono sempre tantissimi e toccano con ampia facilità la tripla cifra.

Una cosa legata al grande seguito della De Lellis. Nei post che, come già detto, vengono pubblicati con una frequenza quasi quotidiana, è possibile notare quasi sempre una De Lellis che sfida la censura vigente sulle piattaforme social come Instagram. Alla bellezza, poi, si aggiunge anche la straordinaria sensualità che la stessa modella sta emanare. I post, piacciono ed hanno un grande successo, dunque, soprattutto per questo motivo. Ecco, quindi, spiegati, gli straordinari numeri, come quelli che ha raccolto l’ultimo post pubblicato alcune ore fa. Il set fotografico, composto da alcune foto, vede la De Lellis in barca in compagnia con alcune sue amiche. Le protagoniste degli scatti stanno consumando un aperitivo e la De Lellis, nel portare alla bocca il calice, alza la maglietta, mostrando ciò che si trova sotto.