Il set diventa piccante con Federica Nargi: una scollatura esagerata

Il set diventa decisamente piccante quando entra in azione una come Federica Nargi: direttamente sulla scena l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ fa vedere a tutti le sue strabilianti qualità che ci lasciano, ogni volta, a bocca aperta – FOTO

Anche nel suo ultimo post fa vedere a tutti chi comanda: ovviamente non può che essere la nativa di Roma. Direttamente dal set della ‘Golden Point’ (dove è stata scelta come testimonial) espone una scollatura decisamente da infarto. Si vede tutto quello che ci interessa. Il successo è garantito. Anzi, non poteva che andare esattamente così visto che quasi tutti i suoi follower non hanno potuto fare altro che inchinarsi a così tanta bellezza.

Federica Nargi, tutti in piedi per lei: scollatura mondiale

Una delle regine di Instagram non può che essere lei. Anche in questa occasione continua a sbalordirci. Anzi, a mandarci completamente fuori di testa. Il suo ultimo post non può che essere un capolavoro. Ed in realtà è esattamente così: il titolo è tutto un programma, per per andare fino in fondo bisogna aspettare ancora qualche altro rigo per vedere il tutto completo. La compagna dell’ex calciatore di Serie A, Alessandro Matri, colpisce ancora i nostri cuori. Diventa quasi obbligatorio (proprio come se fosse un lavoro) andare sul suo account ufficiale Instagram e vedere le sue ultime opere d’arte. Perché proprio così devono essere chiamate. Stesso discorso vale anche per il “like” ed il commento di approvazione che non deve mai mancare. Proprio come sta accadendo in questo momento e con il passare delle ore. Un successo dietro l’altro per la quasi 32enne che sfoggia un fisico decisamente ai limiti della perfezione ed uno sguardo ancor più sexy rispetto a quello dell’ultima volta. Va sempre a migliorare, c’è assolutamente poco da fare. Adesso, però, andiamo a vedere insieme l’ultimo post che sta avendo un successo incredibile.

Federica Nargi, scollatura micidiale: sul set è uno spettacolo – FOTO

Come volevasi dimostrare anche in questa occasione fa vedere a tutti chi è che comanda. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di ulteriori commenti e aggettivi positivi visto che quelli che abbiamo detto fino ad ora risulterebbero ripetitivi. Orecchini decisamente belli in vista, sguardo rivolto verso altro ed una scollatura che non ha bisogno affatto di presentazioni. Noi continuiamo a rimanere senza parole quando si parla di lei, appuntamento alla prossima puntata.