Elena Morali mini piscina e perizoma in vista: acqua bollente

Elena Morali si concede un attimo di puro meritato relax. Ovviamente non poteva mancare affatto la sua foto che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram. Una vera e propria gioia per i nostri occhi – FOTO

Non potevamo chiedere assolutamente di meglio. Ancora una volta la nativa di Ponte San Pietro continua a stupire tutti i suoi follower con uno scatto che non ha bisogno affatto di presentazioni merita di essere visto e rivisto molte volte. Lo spettacolo è assicurato, ve lo diciamo noi che abbiamo visionato l’immagine e siamo rimasti senza parole. Adesso è arrivato direttamente il vostro turno: mettetevi comodi e buona visione.

Elena Morali, sguardo ipnotico: fisico incredibile

In realtà ci basterebbe anche questa immagine che ci trasmette già emozioni, ma vogliamo fare molto di più. Anzi, è stata la stessa 32enne a voler esagerare. E lo ha fatto nel migliore dei modi visto che la sua opera d’arte pubblicata su internet sta avendo un successo mai visto prima ad ora. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan era proprio quella che ci voleva. Tanto è vero che in molti, tra amici e colleghi suoi, non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi a così tanta bellezza. Anche perché il contenuto della foto è a dir poco strepitoso: in una vasca con un costume decisamente incontenibile e che merita di essere visto con molta attenzione. Non solamente per il pezzo unico, ma soprattutto per il fatto che lo stesso non riesce a contenere le sue straordinarie forme decisamente stupefacenti. Ovviamente il suo viso viene ricordato per le partecipazioni a due reality show targati Mediaset come ‘L’Isola dei Famosi” e soprattutto “La Pupa e il Secchione” dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Adesso, però, andiamo a vedere il suo ultimo capolavoro postato in rete.

Costume incontenibile e zoom obbligatorio: che spettacolo – FOTO

A dire la verità quello che ha attirato la nostra attenzione non poteva altro che essere il suo perizoma ed il colore verde acceso che non poteva assolutamente passare inosservato. Un vero spettacolo della natura, non ci sono altri commenti da aggiungere in merito. In attesa di un altro suo grande successo vi consigliamo di rimanere sempre aggiornati qui con noi perché le sorprese, che riguardano proprio la nostra Elena, sono sempre dietro l’angolo.