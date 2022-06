Muriel ha deciso: ecco il super colpo in attacco in Serie A

Luis Muriel ha deciso cosa fare del suo futuro: sarà ancora Champions League e soprattutto ancora Serie A per il colombiano che è pronto a lasciare il club nerazzurro dopo tre anni dal suo arrivo a Bergamo

La sua volontà è quella di giocare ancora ad alti livelli, proprio come ha fatto nell’ultimo periodo con la maglia dell’Atalanta. Nell’ultima stagione, però, le cose non sono andate per nulla bene tanto è vero che non è arrivata nessuna qualificazione in Europa. A maggior ragione il calciatore è deciso a lasciare la società per iniziare una nuova avventura in Italia, ma in un altro club. A quanto pare si conosce anche il nome e quale sarà il suo ruolo.

Atalanta, Muriel ha deciso: lascerà Bergamo

In questo momento si sta godendo le vacanze estive dopo una stagione per nulla da ricordare. Sia per quanto riguarda l’andamento della sua squadra che quello dei risultati personali ottenuti dal calciatore che non può essere per nulla soddisfatto. In 40 presenze sono arrivate 14 reti e 10 assist. Tutto questo, però, non sono bastati affatto per poter ambire in una buona posizione per partecipare ad una competizione europea. Dopo anni in cui la ‘Dea’ aveva “abituato” fin troppo bene i propri sostenitori, gli uomini di Gasperini hanno mancato un grande appuntamento e non prenderanno parte a nessun trofeo. Troppo per lo stesso classe ’91 che sta pensando seriamente di lasciare Bergamo. Non solo per questo motivo, ma anche per il fatto che sente di aver dato tutto quello che aveva e, probabilmente, gli stimoli sono anche finiti. La sua volontà è quella di continuare ancora in Serie A dove vuole divertirsi e far vedere a tutti che può ancora dire la sua. Tanto è vero che su di lui è piombato un club che è pronto ad acquistare il suo cartellino.

Muriel, passo importante per il colombiano: il nuovo ruolo lo aggrada

Si ritorna a parlare nuovamente di un top club per il 31enne. La voglia di continuare a giocare ad alti livelli è altissima, tanto è vero che si sente ancora di poter dare un grande contributo. Buone notizie, quindi, per la Juventus che pensa a lui in un ruolo comunque importante e non da sottovalutare. I bianconeri vogliono il colombiano come sostituto di Dusan Vlahovic nel caso in cui il serbo dovesse essere “out”. Una buona soluzione per Allegri che ha sempre ammirato il giocatore.