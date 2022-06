Blitz Juventus e chiusura vicina: doppio colpo dal Sassuolo

Bianconeri scatenati sul mercato: affari in corso col Sassuolo, due calciatori molto vicini a vestire la maglia della Juve.

La notizia del giorno ha visto la Juve protagonista ma solo indirettamente. L’incontro fra l’Inter e Dybala ha scatenato i commenti dei tifosi che in qualche modo si sono sentiti traditi.

Quel 10 iconico che gli è stato affidato, e la fascia da capitano, sono passaggi di una storia lunghissima, che potrebbe trasformarsi in un clamoroso trasferimento ai rivali di sempre. Fra i tanti commenti negativi nei confronti del calciatore, c’è però chi sottolinea l’atteggiamento del club, ponendo l’accento su un rinnovo che non è arrivato e che poteva forse essere gestito diversamente.

Le polemiche non mancano quindi, e in casa Juve l’esigenza è una sola, e cioè rispondere con qualche nome altisonante che possa far dimenticare la Joya, portando nuovi sorrisi sul volto dei tifosi. In attesa di Di Maria e Pogba, la Juve vuole quindi sondare il mercato per dare la svolta alle proprie ambizioni, e potrebbe quindi aprirsi una strada con il Sassuolo per un doppio clamoroso affare.

Juve, trattativa aperta col Sassuolo: due calciatori nel mirino

C’è una idea che già in passato fu al centro di un tentativo per chiudere il colpo. La Juve provo a prelevare Berardi ma fu frenata dal calciatore, ancora giovane e deciso a crescere nel club neroverde. Quella promessa del calcio italiano si è trasformata in una certezza e in una pedina che ora farebbe ancora più comodo alla Juve rispetto al passato. Berardi, classe 1994, sarebbe pronto per il grande salto, e in caso di difficoltà nell’ arrivare a Di Maria, sarebbe una alternativa di grande spessore.

I bianconeri ci pensano, potrebbero trovare aperture da parte del calciatore, e sarebbero pronti a cercare una strada per tentare il bis. Allegri sarebbe infatti deciso a cambiare la mediana e non vorrebbe fermarsi all’innesto ormai praticamente chiuso di Paul Pogba. Alla Juve infatti piace Frattesi, e per caratteristiche il centrocampista sarebbe perfetto per il gioco di Allegri.

La concorrenza è alta, la Roma sembra in pole, mentre l’Inter sarebbe in stand by e avrebbe almeno al momento congelato l’eventuale innesto. Ecco perché la Juve resta vigile, e potrebbe tentare di avviare i colloqui rispondendo alle mosse degli altri club, già in piena campagna acquisti. La trattativa potrebbe quindi partire, per cambiare volto ad una Juve ferita dalla vicenda Dybala, dalle parole di De Ligt e da un quarto posto che dovrà trasformarsi in una nuova squadra pronta a riallacciare i fili con i successi.